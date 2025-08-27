Cisgiordania: Onu, “Quasi 1000 morti da ottobre 2023”

Keystone-SDA

"Nella Cisgiordania occupata, solo dall'ottobre 2023, 982 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane e dai coloni, e oltre 42'000 sono stati sfollati con la forza a causa di operazioni militari, demolizioni di case e attacchi dei coloni".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica sulla rete sociale X l’Ufficio dell’alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. “Le violenze di questo fine settimana ad Al Mughayyir sono l’ennesimo esempio dell’oppressione e della coercizione continue nei confronti dei palestinesi. Tutte queste violenze devono cessare e deve essere garantita una responsabilità imparziale”, scrive l’alto commissario Volker Türk.

Operazione israeliana a Nablus, 80 feriti

Intanto solo oggi almeno 80 palestinesi sono rimasti feriti nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania, in seguito ad un’operazione delle forze israeliane ancora in corso, riporta la rete televisiva satellitare qatariota Al Jazeera, che cita fonti mediche. Secondo le fonti, un palestinese è stato ferito da colpi di arma da fuoco.

L’esercito israeliano ha confermato all’agenzia di stampa France-Presse (Afp) che sta conducendo un’operazione nella zona, senza specificarne lo scopo.

Secondo alcuni residenti, il raid è iniziato alle 3.00 ora locale (le 2.00 in Svizzera), con i soldati che hanno fatto irruzione in diversi quartieri della città vecchia, che conta circa 30’000 abitanti.