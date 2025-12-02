Cisgiordania: soldati feriti, Idf impone posti di blocco

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha "messo in sicurezza" e imposto posti di blocco nella zona dell'insediamento di Ateret in Cisgiordania, dopo l'accoltellamento di due soldati da parte di un "terrorista, successivamente eliminato".

(Keystone-ATS) Nel ricostruire l’accaduto, l’Idf ha riferito che “le telecamere di sorveglianza posizionate per la difesa della comunità hanno identificato un sospetto proveniente dalla zona di Bayt Rima, diretto ad Ateret. Soldati dell’Idf sono stati inviati sul posto e si sono avvicinati a lui per effettuare un controllo di sicurezza. Durante il controllo, il terrorista ha accoltellato due soldati” che “hanno risposto aprendo il fuoco”, uccidendolo.

I due soldati sono rimasti leggermente feriti e portati in ospedale per le cure mediche, ha aggiunto l’esercito. La tv pubblica Kan ha diffuso il video dell’accaduto.

Un’altra aggressione è avvenuta ieri sera allo svincolo di Yehuda, vicino alla città di Hebron in Cisgiordania, scrive il Times of Israel, ferendo una soldata che è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche. L’uomo è stato identificato e ucciso qualche ora più tardi.