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Città giapponese chiude scuole, invasione orsi usciti da letargo

Keystone-SDA

Quasi 100 scuole nella città di Utsunomiya, nel nord del Giappone, sono rimaste chiuse dopo l'avvistamento di orsi. Lo riportano i media internazionali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Agenti di polizia e membri dell’associazione locale di caccia stanno pattugliando la città preparandosi a catturare gli animali in fuga usciti dal letargo.

Non è ancora noto, infatti, se tutti gli avvistamenti si riferiscano a un unico orso o se ce ne siano altri nelle vicinanze.

Secondo il Gruppo di Gestione della Fauna Selvatica della città, il primo avvistamento è avvenuto sabato. Il giorno successivo, è stato avvistato nel cortile di una scuola media e un altro è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza in un quartiere commerciale del centro quella stessa notte. Da allora, ci sono stati avvistamenti in diverse zone della città e la polizia avrebbe confermato nuovamente la presenza di un orso lunedì sera.

Il Giappone sta combattendo da tempo questo problema, con attacchi mortali che hanno causato 13 morti nel 2025. È diventata un’emergenza nazionale, spingendo le autorità a inviare truppe militari nelle aree più colpite. Le autorità hanno esortato i residenti a prendere precauzioni come chiudere a chiave porte e finestre per impedire agli orsi di entrare nelle loro case e ad evitare di depositare la spazzatura fuori di notte.

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