Civette dello zoo di Basilea liberate in un parco naturale tedesco

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) All’inizio di ottobre, due giovani civette dello zoo di Basilea sono state rilasciate nel parco naturale tedesco di Nuthe-Nieplitz, vicino a Berlino.

Lo ha comunicato oggi lo stesso giardino zoologico, precisando che mette regolarmente a disposizione i suoi giovani animali per progetti di reintroduzione.

Con i rilasci in natura gli zoo possono contribuire direttamente alla conservazione delle specie, sottolinea lo zoo. Sebbene la civetta non sia considerata in pericolo di estinzione, secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura, il suo areale si è ridotto in gran parte dell’Europa.

I motivi – secondo la nota – sono la distruzione dell’habitat, i moderni metodi di coltivazione e l’uso di pesticidi. Anche l’abbattimento di vecchi alberi cavi ha portato alla mancanza di cavità idonee per la nidificazione. Nel parco naturale di Nuthe-Nieplitz sono stati però ora ricreati habitat adatti alla civetta.

Allo zoo di Basilea attualmente vive e nidifica una coppia di civette i cui piccoli vengono portati nel parco naturale tedesco dal 2020, dove si è stabilita con successo una popolazione stabile di 150 coppie riproduttive.