Claudius Luterbacher nuovo presidente di Caritas Svizzera

Claudius Luterbacher è il nuovo presidente di Caritas Svizzera KEYSTONE/ENNIO LEANZA sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2021 - 12:55

(Keystone-ATS)

Claudius Luterbacher è il nuovo presidente di Caritas Svizzera. Riunita a Lucerna, l'assemblea dei delegati ha eletto il teologo ed economista sangallese alla successione di Mariangela Walliman-Bornatico, in carica dal 2012.

È la prima volta da 34 anni a questa parte che uno Svizzero tedesco viene eletto alla presidenza, indica oggi in una nota Caritas Svizzera. Luterbacher è da nove anni cancelliere e amministratore economico, nonché membro della direzione della Diocesi di San Gallo. Titolare di una laurea in teologia e una in economia, è membro del comitato di Caritas dal 2014 e del collegio presidenziale dal 2020. Ha inoltre ottenuto un dottorato in etica sociale ed economica e svolto attività di insegnamento presso le Università di Lugano e di Friburgo.

L'Assemblea dei delegati ha anche eletto due nuovi membri del collegio presidenziale: si tratta della consigliera di Stato di Neuchâtel Monika Maire-Hefti, che lascerà ufficialmente il governo cantonale alla fine del mese, e di Gülcan Akkaya, docente e responsabile di progetto all'Università di Lucerna (formazione in lavoro sociale). Quest'ultima è stata anche vicepresidente della Commissione federale contro il razzismo (CFR) dal 2008 al 2019.