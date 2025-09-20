The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Clean-Up-Day: 65’000 volontari hanno raccolto rifiuti

Keystone-SDA

Nell'ambito del Clean-Up-Day, ieri ed oggi circa 65'000 volontari hanno raccolto e smaltito correttamente tonnellate di rifiuti nelle aree pubbliche di tutta la Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Complessivamente nel quadro della 13edizione a livello nazionale sono state condotte oltre 700 azioni in tutto il paese, scrive il Centro svizzero di competenza contro il littering (IGSU). Vi hanno partecipato scuole, associazioni, comuni, aziende, gruppi di persone così come singoli individui, tra i quali anche politici di qualsiasi orientamento politico.

Il Clean-Up Day nazionale è organizzato dall’IGSU dal 2013 e ogni anno coinvolge decine di migliaia di volontari. L’azione, che è parte integrante del World Cleanup Day, è sostenuta dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). L’anno prossimo l’edizione elvetica è in programma il 18 e 19 ottobre.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR