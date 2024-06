Clima: Guterres, stiamo già superando il limite di 1,5 gradi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “La verità è che stiamo già superando il limite di 1,5 gradi” di riscaldamento globale, l’umanità è per la Terra come “l’asteroide che ha spazzato via i dinosauri”. Ma “è ancora possibile rimanere entro il limite di 1,5 gradi”.

Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, denuncia che i paesi del mondo stanno sforando il limite sul cambiamento climatico che si sono dati con l’Accordo di Parigi e con la Cop28 di Glasgow. L’obiettivo non è ancora mancato, precisa, può ancora essere raggiunto. Ma, aggiunge Guterres, “il cappio si sta stringendo”.

“Miliardi di ettari degradati”

“Ripristino del territorio, desertificazione e resilienza alla siccità” è il tema quest’anno della Giornata, organizzata dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) dal 1973. L’Unep avverte che “miliardi di ettari di terreno sono degradati, colpendo quasi la metà della popolazione mondiale e minacciando metà del Pil globale”.

“L’Organizzazione meteorologica mondiale afferma che c’è l’80% di possibilità che la temperatura media annuale del pianeta superi il limite di 1,5 gradi in almeno uno dei prossimi 5 anni – ha detto il segretario dell’Onu Guterres in un discorso al Museo di Storia naturale di New York -. Nel 2015 il rischio era praticamente nullo. E c’è una probabilità di 50 a 50 che la temperatura media dei prossimi 5 anni sia di 1,5 gradi superiore a quella dell’era preindustriale”.

Guterres ha “spoilerato” poi la notizia che Copernicus, il servizio meteo della Ue, voleva dare giovedì: “Il maggio 2024 sarà il più caldo mai registrato. Gli ultimi dodici mesi sono stati i più caldi mai registrati”.

“Raddoppiare gli sforzi”

“Come l’asteroide che ha spazzato via i dinosauri, stiamo avendo un impatto sproporzionato – ha commentato il segretario generale -. Ma in questo caso, non siamo noi i dinosauri. Siamo noi l’asteroide. Non solo siamo in pericolo. Ma siamo noi il pericolo. Possiamo anche essere la soluzione”.

Per Guterres “è ancora possibile rimanere entro il limite di 1,5 gradi. Superare la soglia per un breve periodo non significa che l’obiettivo a lungo termine sia irraggiungibile. Significa solo che dobbiamo raddoppiare gli sforzi. Ora. La verità è che… la battaglia per raggiungere 1,5 gradi sarà vinta o persa nel decennio del 2020, sotto l’occhio vigile degli attuali leader. Tutto dipenderà dalle decisioni che questi leader prenderanno – o non prenderanno – soprattutto nei prossimi diciotto mesi”.