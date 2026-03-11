CN+CSt: minuto di silenzio in omaggio vittime Kerzers

Keystone-SDA

All'apertura della seduta, il Consiglio nazionale e quello degli Stati hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio divampato ieri sera su un autopostale a Kerzers (FR), che ha causato sei morti.

(Keystone-ATS) Il presidente della Camera del popolo, Pierre-André Page (UDC/FR), ha espresso, a suo nome e dell’intera Camera, la propria solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ai loro cari.

Questo tragico evento sconvolge non solo una regione, un cantone, ma anche ben oltre, ha detto Page. “Formulo l’auspicio che le circostanze di questa tragedia vengano chiarite rapidamente”, ha aggiunto.

Stefan Engler (Centro/GR), presidente della Camera dei cantoni, ha sottolineato il carattere “brutale” di quanto accaduto. “Una situazione banale, forse il ritorno dal lavoro o da scuola” ha preso una piega inimmaginabile”, ha dichiarato.

Al pari di Page, anche Engler ha auspicato che si faccia chiarezza al più presto su questo dramma.