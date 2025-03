CN: approvazione premi, cantoni più coinvolti

Keystone-SDA

I Cantoni devono poter avere maggiore voce in capitolo sull'approvazione dei premi di cassa malati proposti sul loro territorio. Dopo gli Stati, anche il Nazionale ha approvato per 167 voti a 12 una modifica della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie.

(Keystone-ATS) Attualmente, le autorità cantonali possono esprimere il loro parere soltanto in merito ai costi stimati. Con la modifica legislativa, che adempie una richiesta del Parlamento, si vuole coinvolgerle maggiormente anche nella procedura di approvazione dei premi.

I Cantoni sono nella posizione migliore per valutare la situazione sul loro territorio e quindi il rafforzamento delle loro competenze è da sostenere, ha dichiarato la relatrice commissionale Sarah Wyss (PS/BS). Il progetto non ha ripercussioni economiche sull’assicurazione malattie.

Premi in eccesso

Con la modifica di legge vengono inoltre adeguate le modalità di compensazione dei premi incassati in eccesso. Ad oggi, gli assicuratori possono procedere a una tale compensazione se, in un Cantone, le entrate derivate dai premi sono nettamente superiori ai costi.

Questo disciplinamento può risultare iniquo per i Cantoni nei casi in cui i premi sono interamente presi a carico dall’ente pubblico. La modifica della LVAMal prevede pertanto che in queste situazioni il rimborso sia ora versato alle autorità cantonali. Ciò vale sia per i beneficiari di prestazioni complementari sia per gli assicurati che ricevono riduzioni di premi.

Anche per il Consiglio federale la situazione attuale è considerata ingiusta per i Cantoni. Per questo motivo, il Governo è favorevole alla modifica legislativa, ha spiegato in aula la ministra della sanità Elisabeth Baume-Schneider.

Il dossier è così pronto per le votazioni finali.