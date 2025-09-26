The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

CN: donne militari, eliminare incentivi finanziari negativi

Il consigliere nazionale Marcel Dobler.
Il consigliere nazionale Marcel Dobler. Keystone-SDA

Le indennità minime per chi presta servizio militare vanno riviste, allo scopo di non scoraggiare le donne soldato a continuare la loro carriera militare. Lo chiede il Consiglio nazionale che ha tacitamente approvato oggi una mozione di Marcel Dobler (PLR/SG).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nel suo intervento il sangallese ricorda che l’esercito si è posto l’obiettivo di aumentare la quota di donne al 10% entro il 2030, percentuale che oggi è solo dell’1,5%. Tale obiettivo non è però realistico secondo Dobler, in particolare a causa dello “svantaggio sistemico” che tende a scoraggiare le donne dal prestare servizio.

Infatti, dato che oggi l’indennità finanziaria è basata sul reddito precedente, le donne con un basso tasso di occupazione ricevono per lo più l’indennità minima. Una donna con il grado di maggiore con 1000 giorni di servizio, responsabilità di condotta e che in un giorno di servizio lavora 12 ore, riceve così lo stesso importo di una recluta al suo primo giorno di servizio, ha deplorato Dobler.

Per il sangallese è quindi necessario intervenire per eliminare questi incentivi finanziari negativi. Il consigliere nazionale ha sottolineato che gli adeguamenti devono valere anche per gli uomini che si trovano in situazioni analoghe.

Il Consiglio federale si è detto disposto a esaminare le disposizioni legislative vigenti e ad apportare eventuali modifiche. L’attuazione della mozione avverrà nell’ambito del piano d’azione per la “Strategia per la parità tra donne e uomini 2030”, ha precisato l’esecutivo.

Il dossier passa agli Stati

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR