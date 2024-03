CN: doppio cognome, il progetto non convince ancora

2 minuti

(Keystone-ATS) Ci vorrà tempo prima di assistere al ritorno del doppio cognome per coniugi e figli. Una maggioranza borghese del Consiglio nazionale ha oggi deciso di rinviare l’intero progetto in commissione, affinché lo perfezioni e lo semplifichi.

“Tante coppie hanno il desiderio di portare il proprio cognome ma anche un cognome comune con il partner e con i figli per mostrare il legame”, ha spiegato Min Li Marti (PS/ZH) a nome della commissione preparatoria. “È una soluzione che non porta via nulla a nessuno”, ha aggiunto invano.

La pratica dimostra che il diritto vigente non corrisponde alla volontà della popolazione, ha da parte sua fatto notare il consigliere federale Beat Jans. C’è un bisogno molto sentito di un cognome doppio, per mostrare un’appartenenza, oppure di un cognome di famiglia. Il progetto, che prende spunto da un’iniziativa parlamentare dell’ex consigliere nazionale Luzi Stamm (UDC/AG), non ha però convinto ed è stato ritenuto non sufficientemente lineare.

Dal 2013 si deve decidere, al momento del matrimonio, se mantenere il proprio cognome o scegliere quello del o della coniuge. I figli assumono il cognome di uno dei genitori. Secondo il diritto vigente, per una coppia sposata non è quindi possibile esprimere il proprio legame tramite il cognome, senza che uno dei due rinunci al suo. Inoltre, solo i genitori sposati possono evidenziare verso l’esterno mediante il cognome il legame che li unisce ai propri figli.