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CN: innalzamento Verbano solo con accordo Svizzera e Ticino

Keystone-SDA

Una decisione definitiva sull'innalzamento del livello del Lago maggiore richiederebbe un accordo tra la Svizzera e l'Italia.

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(Keystone-ATS) Lo ha affermato oggi il consigliere federale Albert Rösti durante l’Ora delle domande, precisando che il Consiglio federale non concluderebbe una simile intesa contro la volontà del Canton Ticino.

Nella sua risposta a un quesito di Bruno Storni (PS/TI), Rösti ha ricordato l’istituzione di un organismo italo-svizzero per coordinare la gestione delle acque e i livelli idrici del Verbano. La delegazione svizzera – ha proseguito il consigliere federale – ha approvato una fase sperimentale prevista per quest’anno che prevede un aumento del livello massimo di regolazione a +1,35 metri rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende.

“Le simulazioni, gli studi e le prove di regolazione effettuati sotto la supervisione dell’autorità italiana competente dimostrano che un tale livello è sostenibile dal punto di vista della protezione contro le piene”, ha affermato Rösti. In ogni caso, ha proseguito, l’Ufficio federale dell’ambiente, in accordo con il Canton Ticino, vigilerà affinché i parametri concordati vengano rispettati.

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