CN: panne al sistema elettronico, deputati non possono votare

1 minuto

(Keystone-ATS) A causa di un problema tecnico al sistema elettronico, i consiglieri nazionali – riunitisi oggi in occasione della seconda giornata dedicata alla sessione speciale – non possono esprimere i loro voti.

I dibattiti alla Camera del popolo sono comunque in corso, ma al momento non è stato ancora possibile risolvere il problema, ha dichiarato il presidente del Nazionale Eric Nussbaumer (PS/BL), secondo cui un simile contrattempo non si era mai verificato finora.

“I nostri informatici stanno lavorando al problema, ma non sono ancora riusciti a risolverlo”, ha dichiarato Nussbaumer, informando i parlamentari presenti in sala che tutti gli oggetti trattati nel pomeriggio, come pure quelli ancora in programma fino alle 19:00, verranno votati domani mattina in apertura dell’ultima giornata di sessione.

“Un voto per alzata di mano in Consiglio nazionale non è possibile poiché il regolamento, in caso di un simile problema tecnico, richiede l’appello nominale”, ha precisato il presidente della camera.