CN: si discute il programma di legislatura

(Keystone-ATS) Prosegue la breve ma intensa – oggi i dibattiti inizieranno alle 08.00 e proseguiranno fino alle 19.00 – sessione speciale del Consiglio nazionale. Oggi la camera discuterà in particolare del programma di legislatura.

In seguito, i parlamentari dovranno affrontare tutta una serie di interventi di pertinenza del Dipartimento federale degli Affari esteri e dell’Interno. Tra di loro figurano una mozione di Fabian Molina (PS/ZH) che chiede di istituire un fondo per la ricostruzione dell’Ucraina e un postulato di Léonore Porchet (Verdi/VD) che auspica una commemorazione delle vittime della “caccia alle streghe”. Tra il 1430 e il 1660, 3000 persone sono state accusate di stregoneria in Svizzera, ricorda la vodese nel suo atto parlamentare.