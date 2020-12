CN: abolire tasse bollo, iniziativa PLR non sarà trattata domani

La mozione d'ordine di Alfred Heer è stata accolta dal Nazionale KEYSTONE/PETER KLAUNZER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 dicembre 2020 - 15:40

(Keystone-ATS)

L'iniziativa parlamentare del gruppo liberale-radicale "Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro" non sarà trattata domani.

Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale, adottando - con 103 voti contro 74 e 1 astenuto - una mozione d'ordine di Alfred Heer (UDC/ZH) che chiedeva di sospendere l'esame del dossier.

L'oggetto dovrebbe essere trattato nella prossima primavera nel corso di un dibattito comune con il progetto di modifica della legge federale sull'imposta preventiva. I due progetti sono strettamente legati, ha sottolineato Heer, chiedendo il rinvio al plenum.

La sinistra si è opposta alla mozione d'ordine. "Non è mai il momento di offrire 200 milioni alle banche", ha dichiarato Roger Nordmann (PS/VD), soprattutto in un periodo come questo caratterizzato dalla crisi del coronavirus.

Secondo il socialista vodese l'iniziativa parlamentare, risalente al 2009, dovrebbe già essere stata affossata e con la mozione d'ordine si vuole resuscitarla. "Questa mozione d'ordine è indegna", ha dichiarato Nordmann. Ma al voto la maggioranza borghese l'ha spuntata. L'iniziativa parlamentare non sarà quindi trattata durante la sessione in corso.