CN: tunnel A13 Roveredo (GR) soddisfa requisiti di prevenzione

Nel marzo 2017 in uno scontro frontale all'interno della galleria era deceduta una 67enne ticinese KEYSTONE/KANTONSPOLIZEI GR sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 settembre 2020 - 19:01

(Keystone-ATS)

Nonostante i recenti incidenti verificatisi nella galleria di San Fedele a Roveredo (GR) sull'autostrada A13, il tunnel soddisfa tutti i requisiti tecnici di prevenzione.

Così ha risposto in Consiglio federale a due quesiti simili posti all'Ora delle domande dai consigliere nazionali Martin Candinas (PPD/GR) e Fabio Regazzi (PPD/TI).

I due parlamentari chiedevano al governo se alla luce dei "gravi eventi" prodottisi nella galleria - tra il 2017 e il 2019 ben sei incidenti stradali hanno provocato un morto, un ferito grave e quattro lievi ndr. - non ritenesse di dover intervenire con misure di potenziamento della sicurezza. Regazzi proponeva ad esempio, "di installare delle guide ottiche o altri dispositivi tecnici e segnaletici".

Sebbene la sicurezza stradale sia "una questione di primaria importanza per il Consiglio federale", quest'ultimo ha ribadito come la galleria sull'A13 risponda a tutti i requisiti in materia di sicurezza: "è dotata di un cunicolo (...) e dei più moderni sistemi di sicurezza. I sensi di marcia sono chiaramente segnalati dalla doppia linea continua e dal divieto di sorpasso vigente al suo interno".

Il Governo ha aggiunto che l'Ufficio federale delle strade (USTRA) "ha studiato diverse misure supplementari per migliorare la situazione, alcune delle quali già attuate, come ad esempio l'aggiunta di marker stradali rifrangenti ('occhi di gatto') installati sulla mezzeria".

Secondo l'esecutivo, l'USTRA intende inoltre sottoporre altre misure alle organizzazioni di pronto intervento cantonali.