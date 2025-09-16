CN sostiene il meccanismo di solidarietà dell’UE

Keystone-SDA

La Svizzera parteciperà in linea di massima al meccanismo di solidarietà dell'Ue per la ripartizione dei migranti, ma a determinate condizioni. Dopo gli Stati, oggi anche il Nazionale ha sostenuto il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'Ue.

(Keystone-ATS) Dopo il “no” all’entrata in materia nel giugno scorso, oggi la Camera dei popolo – con 101 voti contro 72 e 22 astenuti – ha seguito invece la Camera dei cantoni su questa parte del nuovo Patto sulla migrazione. A votare contro sono stati il gruppo UDC e parte del PLR, mentre parte dei Verdi e del PLR si sono astenuti.

Per quanto attiene al meccanismo di ripartizione, non obbligatorio per la Svizzera, la Confederazione potrà adottare misure di solidarietà se, nei confronti di Berna, il sistema di Dublino sostanzialmente funziona.