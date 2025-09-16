The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

CN sostiene il meccanismo di solidarietà dell’UE

Keystone-SDA

La Svizzera parteciperà in linea di massima al meccanismo di solidarietà dell'Ue per la ripartizione dei migranti, ma a determinate condizioni. Dopo gli Stati, oggi anche il Nazionale ha sostenuto il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'Ue.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo il “no” all’entrata in materia nel giugno scorso, oggi la Camera dei popolo – con 101 voti contro 72 e 22 astenuti – ha seguito invece la Camera dei cantoni su questa parte del nuovo Patto sulla migrazione. A votare contro sono stati il gruppo UDC e parte del PLR, mentre parte dei Verdi e del PLR si sono astenuti.

Per quanto attiene al meccanismo di ripartizione, non obbligatorio per la Svizzera, la Confederazione potrà adottare misure di solidarietà se, nei confronti di Berna, il sistema di Dublino sostanzialmente funziona.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
17 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
36 Mi piace
27 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR