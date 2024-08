Cnn: Harris sceglie come vice il governatore del Minnesota

(Keystone-ATS) Kamala Harris ha scelto il suo vice, riferisce la Cnn: Tim Waltz, il 60/enne governatore del Minnesota, uno stato del cruciale Midwest.

Sposato con due figli, ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale, è un veterano della politica avendo servito al Congresso per 12 anni, prima di essere eletto alla guida del suo stato per due volte. Negli ultimi tempi ha coniato una definizione di successo per definire la coppia Trump-Vance: “plain weird”, semplicemente bizzarri.

Un “radicale di sinistra”: così fonti della campagna di Donald Trump, citate dalla Cnn, definiscono Tim Walz. Secondo una fonte dell’entourage del tycoon, Harris “si è inginocchiata di fronte alla sinistra antisemita e anti-israeliana e ha scelto qualcuno di pericolosamente progressista come lei”. Il super Pac pro-Trump Make America Great Again Inc ha scritto sui social media che “Il governatore Tim Walz e Kamala Harris andranno molto d’accordo. Sono entrambi radicali di estrema sinistra che non sanno come governare”.