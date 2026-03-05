The Swiss voice in the world since 1935
Coira: bambina di 3 anni investita da un furgone

Keystone-SDA

Una bambina di 3 anni è stata investita da un furgone questo pomeriggio a Coira. Lo ha indicato la polizia comunale del capoluogo retico, precisando che la bimba è stata portata all'Ospedale cantonale dei Grigioni con ferite la cui entità non è stata specificata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le circostanze esatte dell’incidente non sono chiare. Stando ai primi accertamenti, il conducente del furgone ha urtato la bambina di tre anni mentre svoltava in una via. La polizia ha avviato un’inchiesta.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

