Coira: e-biker cade e batte la testa contro il guardrail, è grave

Keystone-SDA

Un uomo che procedeva in bicicletta elettrica è rimasto gravemente ferito oggi in un incidente avvenuto poco dopo le 12.30 sulla circonvallazione sud di Coira. L'e-biker è caduto - senza interventi di terzi - battendo violentemente la testa prima sull'asfalto e poi contro la barriera di protezione. Le sue condizioni sono gravi, ha indicato la polizia comunale.

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