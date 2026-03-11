Coira: eccedenza di 12,5 milioni nel 2025

Keystone-SDA

La Città di Coira ha chiuso il 2025 con un'eccedenza di 12,5 milioni di franchi, ossia 7 milioni in più rispetto al preventivo, soprattutto grazie a spese minori del previsto.

(Keystone-ATS) Ad uscite di 305,3 milioni si contrappongono entrate di 317,8 milioni, indica un comunicato odierno. La spesa è inferiore di 5,2 milioni rispetto al budget; quelle per il personale sono aumentate di 1,5 milioni di franchi.

Anche gli investimenti netti sono stati inferiori di 16,3 milioni rispetto a quanto atteso: sono ammontati a 35,4 milioni rispetto ai 51,7 milioni di franchi previsti. I tre maggiori progetti dello scorso anno sono stati il complesso scolastico e sportivo Fortuna (15,0 milioni), la stazione ferroviaria di Coira Ovest (5,8 milioni) così come 5,0 milioni di franchi per la società municipale di fornitura di energia elettrica e acqua IBC.

Sempre stando alla nota, i ricavi superano di 1,8 milioni il preventivo. I proventi da attività finanziarie hanno oltrepassato il budget di 5,4 milioni; inferiori alle aspettative sono invece stati il gettito fiscale (2,1 milioni in meno del previsto) e altre entrate pubbliche.

Il capitale proprio è salito di 16,8 milioni di franchi, grazie soprattutto all’eccedenza di 12,5 milioni.