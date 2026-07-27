Coira: fontane in funzione nonostante siccità

Keystone-SDA

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Negli scorsi giorni, numerosi comuni svizzeri hanno invitato la popolazione a risparmiare acqua a causa della siccità. In alcuni casi, sono state addirittura messe fuori servizio le fontane dei villaggi. La città di Coira non ha adottato questa misura a causa del suo particolare sistema di approvvigionamento idrico.

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(Keystone-ATS) L’acqua delle fontane del capoluogo proviene direttamente da sorgenti naturali, indica il Comune in una nota. Essa sgorga ininterrottamente e non può essere immagazzinata alla sorgente.

La chiusura delle fontane non ridurrebbe quindi il consumo idrico ma l’acqua di sorgente defluirebbe inutilizzata.

La situazione a Coira si differenzia quindi da quella di molti altri comuni che hanno dovuto prendere provvedimenti per preservare le preziose riserve di acqua potabile.

Nonostante la situazione attuale dell’approvvigionamento idrico sia soddisfacente, anche il capoluogo retico invita ad un uso consapevole e parsimonioso dell’acqua, prosegue il comunicato.