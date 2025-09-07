The Swiss voice in the world since 1935

Coira: scontro bus-auto, due feriti

Uno scontro poco prima delle 18.00 di ieri a Coira tra un bus articolato e una vettura ha causato il ferimento di due persone, una passeggera del mezzo pubblico e una passeggera nel veicolo privato.

(Keystone-ATS) Sono state trasportate entrambe in ambulanza all’ospedale cantonale, ha riferito la polizia comunale in una nota diramata nella tarda serata di ieri.

Il bus stava percorrendo la Kasernenstrasse, un’arteria a meridione della città, in direzione di Domat/Ems. Contemporaneamente, un automobilista circolava sulla circonvallazione sud in direzione dello svincolo autostradale di Coira sud. Lo scontro si è verificato quando i conducenti hanno imboccato l’incrocio Schützengarten. I danni ai due veicoli sono ingenti.

