Coira: Verdi entrano in municipio, Degiacomi in testa per sindaco

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) I Verdi tornano nel Municipio di Coira, da cui erano stati estromessi quattro anni fa per appena 200 voti: Simon Gredig è stato eletto con 4’739 voti. Il PLR resta rappresentato nell’esecutivo con Hans Martin Meuli (4’115). Riconfermato Patrik Degiacomi (PS, 5’101).

A farne le spese è Sandra Maissen (Alleanza del Centro), che ha ricevuto soltanto 2’751 preferenze. Il Municipio conta solo tre membri, professionisti.

Degiacomi è anche chiaramente in testa nell’elezione per il sindaco, che sarà però decisa al secondo turno il 30 giugno. La maggioranza assoluta per la presidenza dell’esecutivo comunale è di 4’484 voti, e il socialista – in pole position in qualità di attuale vice – ne ha ottenuti 3’356. Meuli ne ha conquistati 2’562 e la Maissen 1’227. Se tra tre settimane i voti di quest’ultima andranno a Meuli il PLR potrebbe mantenere il posto di sindaco, lasciato libero da Urs Marti che non si è potuto candidare per aver raggiunto il limite di due legislature.

I 21 seggi del Consiglio comunale saranno così ripartiti nella prossima legislatura che inizierà a gennaio 2025: 5 deputati del PS, 4 deputati ciascuno del PLR e dell’UDC, 3 ciascuno dell’Alleanza del Centro e dei Verdi e 2 dei Verdi liberali. Rispetto a quattro anni fa, i Verdi hanno strappato un mandato ai socialisti.

L’affluenza alle urne è stata pari al 40,6% per l’esecutivo e del 38,6% per il legislativo.