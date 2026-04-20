Colombia, presidente Petro denuncia omologo ecuadoriano Noboa

Keystone-SDA

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato un'azione legale contro il suo omologo ecuadoriano Daniel Noboa. Attraverso le reti sociali ha annunciato di aver "deciso di denunciare penalmente il presidente Noboa per la sua calunnia".

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(Keystone-ATS) La controversia nasce da alcune affermazioni in cui Noboa ha sostenuto che, durante una visita a Manta nel maggio 2025, Petro “si è riunito con membri della Rivoluzione Cittadina, e alcuni di questi membri hanno legami con il narcotrafficante Fito”. Petro ha respinto le accuse, spiegando che in quel viaggio era costantemente scortato.

“Lo stesso Noboa ha dato l’ordine affinché l’esercito ecuadoriano mi proteggesse a Manta”, ha precisato Petro. “Non so se andare in un luogo in Ecuador implichi il sospetto di contatti oscuri”, ha aggiunto. Ha inoltre ricordato che i contrasti sono nati dalle sue richieste di liberare il politico prigioniero Jorge Glas. Questo episodio aggrava la crisi diplomatica e commerciale in corso tra i due Stati.