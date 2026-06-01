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Colombia: al ballottaggio trumpiano de la Espriella contro Cepeda

Keystone-SDA

Saranno il candidato trumpiano Abelardo de la Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno.

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(Keystone-ATS) Nettamente terza, a grande distanza, la candidata conservatrice Paloma Valencia. È il responso del primo turno elettorale quando lo spoglio è quasi ultimato.

Al momento, con l’89% dei voti scrutinato, in testa è il candidato dell’estrema destra con il 43% dei voti, Cepeda secondo al 41%. Valencia ferma al sei%.

De la Espriella, il candidato trumpiano, passato in poche settimane da outsider a favorito, già canta vittoria: “Cambieremo la storia della Colombia per sempre. Al ballottaggio batteremo la tirannia e l’assolutismo”, così, con addosso la maglia della nazionale, ha celebrato il successo del primo turno, che lo vede in testa con il 44%.

In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, potrà contare sull’appoggio della grande sconfitta di oggi: la candidata “uribista”, Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti.

Sulla carta, la sfida del candidato progressista Ivan Cepeda sembra disperata, tuttavia al secondo turno tutti partono da zero. E al di là delle alleanza politiche ambedue i candidati in lizza cercheranno soprattutto di convincere anche quel 45% che ha disertato le urne. Secondo alcuni osservatori, molti di loro avrebbero deciso di astenersi perchè scontenti del clima di polarizzazione che ha segnato la campagna elettorale. E magari potrebbe essere premiato il candidato capace di offrire una immagine più istituzionale possibile.

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