Colombia: spari su candidato presidenziale, in condizioni critiche

Keystone-SDA

Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del maggio 2026 Miguel Uribe è rimasto ferito dopo essere stato attinto da colpi d'arma da fuoco a Bogotá. Lo riportano numerosi media locali, mentre il governo parla di un "attacco".

(Keystone-ATS) Uribe, 39 anni, è stato attinto da tre colpi d’arma da fuoco, due alla testa e uno al ginocchio, riferiscono i sanitari giunti sul posto dopo l’attentato durante un comizio elettorale.

Secondo il sindaco di Bogotá Carlos Galán, il senatore, trasportato in ospedale in condizioni critiche, è stato “operato d’urgenza” mentre l'”attentatore è stato interrogato” dopo essere stato tratto in arresto. Uribe “ha superato il primo intervento chirurgico”, ha dichiarato ai media il sindaco, ed è entrato nelle “ore critiche” della convalescenza.

In un video pubblicato sulle reti sociali si vede il candidato che sta tenendo un comizio quando si sentono le esplosioni di numerosi colpi d’arma da fuoco diretti verso il politico. Altre immagini, poi, mostrano Uribe, ormai privo di sensi e sanguinante, poggiato su un’auto bianca mentre alcuni collaboratori tentano di portarlo verso i soccorsi medici.

Il governo del presidente di sinistra Gustavo Petro ha condannato “categoricamente ed energicamente l’attentato”. “Questo è un atto di violenza non solo contro l’integrità fisica del senatore – ha scritto la presidenza in una nota – ma contro la democrazia, la libertà di pensiero e l’esercizio legittimo della politica in Colombia”.

Madre venne rapita da Escobar e uccisa in blitz

Uribe appartiene a una nota famiglia colombiana. Suo padre era un dirigente sindacale e un uomo d’affari legato al Partito liberale. Sua madre era invece la nota giornalista Diana Turbay, rapita nel 1990 da un gruppo al soldo del narcotrafficante Pablo Escobar e morta alcuni mesi dopo in un fallito tentativo di salvataggio.

La reporter era a sua volta figlia di Julio César Turbay Ayala, 25esimo presidente della Colombia. Fondò e diresse la rivista di informazione “Hoy x Hoy” ed era nota per le sue domande pungenti, la profonda empatia e il rifiuto di sensazionalizzare la violenza.

Il 25 gennaio 1991, a soli 40 anni, morì per una ferita da arma da fuoco durante un blitz andato storto. Era stata tenuta in ostaggio per quasi cinque mesi da membri del cartello di Medellín, l’impero criminale più temuto della Colombia, guidato da Escobar. Non fu mai confermato se il colpo mortale fosse stato sparato dai suoi rapitori o dalla polizia, ma l’operazione, condotta all’insaputa della famiglia, fu ampiamente condannata.