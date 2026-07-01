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Commercio al dettaglio: forte aumento delle vendite in maggio

Keystone-SDA

Forte aumento delle vendite nel commercio al dettaglio in maggio. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, al netto degli effetti legati ai giorni festivi, il fatturato è cresciuto del 2,2%, ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) A dare slancio al settore sono state in particolare le stazioni di servizio, i cui ricavi hanno registrato un netto aumento a seguito dell’incremento dei prezzi del petrolio.

Tra le categorie di prodotti, i carburanti hanno registrato la crescita più forte (+5,6%). Anche l’abbigliamento e le calzature hanno registrato un balzo del 5,4%. Gli alimentari, le bevande e i prodotti del tabacco hanno aumentato il fatturato del 3,0%. Per quanto riguarda le altre categorie, esclusi i carburanti, si è registrata solo una crescita minima dello 0,5%.

Complessivamente in maggio i dettaglianti svizzeri hanno venduto più merci: +3,5%, al netto degli effetti sui prezzi. Gli automobilisti hanno però fatto meno rifornimenti a causa degli elevati prezzi della benzina e del diesel: nel settore dei carburanti, le vendite sono diminuite del 5,9%. Le vendite di capi di abbigliamento e calzature sono invece aumentate del 6,6%. I prodotti alimentari, le bevande e i prodotti del tabacco hanno registrato un incremento del 4,0%.

La statistica, fornita mensilmente dall’UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.

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