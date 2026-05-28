Commercio equo: gli svizzeri hanno speso di più, +6% nel 2025

Keystone-SDA

Malgrado la non sempre facile situazione economica i prodotti del commercio equo continuano a guadagnare terreno in Svizzera: nel 2025 i consumatori elvetici hanno speso 1,075 miliardi di franchi nel settore, con una progressione del 6,3% rispetto all'anno precedente.

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(Keystone-ATS) Anche il consumo pro capite è salito, raggiungendo 119 franchi, cosa che conferma la Svizzera come leader mondiale del ramo, ha indicato oggi Max Havelaar, fondazione con sede a Zurigo che assegna uno speciale marchio ad articoli (attualmente circa 3600) prodotti secondo rigorosi criteri sociali ed ecologici e commercializzati in modo rispettoso.

Le vendite hanno generato 14,7 milioni di dollari (11,6 milioni di franchi) di premi supplementari destinati alle organizzazioni di produttori in Africa, Asia e America Latina. La crescita arriva in un periodo di forte volatilità, soprattutto per caffè e cacao: per far fronte alla situazione sono stati aumentati i prezzi minimi garantiti e i premi per il cacao, mentre per il caffè è prevista una revisione nel 2026.

“L’incertezza sui mercati delle materie prime colpisce direttamente molti piccoli agricoltori”, afferma Fabian Waldmeier, direttore di Fairtrade Max Havelaar, citato in un comunicato. “I prezzi minimi proteggono gli agricoltori dal crollo dei corsi. In combinazione con i premi aggiuntivi e le relazioni commerciali a lungo termine, ciò consente una migliore pianificazione e investimenti nella produttività, nella qualità e nell’adattamento ai cambiamenti climatici”.

In Svizzera il commercio equo e solidale è radicato nella vita quotidiana. Circa l’80% del fatturato proviene dal commercio al dettaglio: Coop, Migros, Aldi, Lidl e Volg hanno continuato ad ampliare costantemente la loro gamma di prodotti. Nel 2025 hanno registrato una crescita particolarmente forte le categorie dei dolciumi.