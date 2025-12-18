The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Commercio estero svizzero stabile in novembre

Keystone-SDA

Il commercio estero svizzero si è mostrato sostanzialmente stabile in novembre, in un anno in cui non sono peraltro mancati gli scossoni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Le esportazioni sono salite dell’1,6% rispetto al mese prima, quando era stata osservata una contrazione dello 0,5%. In calo risultano per contro le importazioni, scese dello 0,8%, a fronte del +0,6% di ottobre.

Le variazioni indicate sono nominali: in termini reali (cioè corrette dell’effetto dei prezzi) si sono attestate rispettivamente a -0,6% (export) e +0,2% (import), emerge dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Hanno preso la via dell’estero merci per 22,8 miliardi di franchi, mentre in direzione opposta i movimenti sono ammontati a 19,8 miliardi: il periodo in rassegna si chiude quindi con un’eccedenza di 3,0 miliardi.

Nel confronto con ottobre i principali settori dell’export hanno avuto un andamento non del tutto uniforme, ma in generale verso l’alto, seppur moderatamente. Il ramo di gran lunga più importante, la chimica-farmaceutica, segna (a livello nominale) +1,5% (a 12,7 miliardi di franchi); seguono le macchine e l’elettronica (+1,5% a 2,7 miliardi), l’orologeria (+0,3% a 2,1 miliardi) e gli strumenti di precisione (-0,5% a 1,4 miliardi).

A livello geografico il continente più interessante per i prodotti elvetici rimane l’Europa (-2,6% a 13,2 miliardi), con un contributo importante fornito da Germania (-0,4% a 3,9 miliardi), Slovenia (-13,9% a 2,0 miliardi), Italia (+3,4% a 1,6 miliardi) e Francia (+0,8% a 1,1 miliardi). In forte progressione è il Nord America (+7,5% a 4,7 miliardi): gli Stati Uniti (+7,6% a 4,4 miliardi) si confermano il primo importatore di merci dalla Confederazione, davanti alla Germania; ma interessante è anche il dato del Canada, in forte aumento (+20,5% a 0,3 miliardi). Fa un passo in avanti anche l’Asia (+5,3% a 4,6 miliardi), grazie al dinamismo della Cina (+19,8% a 1,4 miliardi).

Anche sul fronte delle importazioni il settore più importante rimane quello chimico-farmaceutico (-6,4% a 7,0 miliardi), seguito da macchine ed elettronica (+0,6% a 2,7 miliardi), veicoli (+1,7% a 1,8 miliardi), metalli (+0,8% a 1,6 miliardi) e alimentari (-1,2% a 1,2 miliardi). Riguardo alle regioni, in flessione sono l’Europa (-1,3% a 14,6 miliardi) e il Nord America (-1,0% a 1,2 miliardi), mentre avanza l’Asia (+1,7% a 3,4 miliardi).

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR