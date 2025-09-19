Commissione Ue adotta 19/o pacchetto sanzioni contro Mosca

La Commissione Ue ha adottato il 19/o pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho spiegando che, nelle prossime ore, il pacchetto sarà presentato alla stampa da Ursula von der Leyen e Kaja Kallas.

(Keystone-ATS) “È venuta l’ora di chiudere i rubinetti del gas dalla Russia”, ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presentando il 19esimo pacchetto sanzioni. “Le minacce all’Ue stanno crescendo, i droni hanno violato lo spazio aereo di Polonia e Romania: queste non sono le azioni di chi vuole la pace e l’Ue aumenta la pressione”.

Stop al gas russo: “ma siamo preparati”

“Vogliamo vietare le importazioni di GNL (il gas naturale liquefatto, ndr) russo nei mercati europei. Ma voglio essere chiara: gli europei saranno al sicuro quest’inverno. Perché ci siamo preparati a questo nell’ambito di REPowerEU. I nostri sforzi stanno dando i loro frutti oggi”, ha aggiunto.

“La nostra analisi economica è chiara: le sanzioni stanno avendo un forte impatto sull’economia russa. Il tasso di interesse è al 17%. L’inflazione è costantemente elevata. L’accesso della Russia ai finanziamenti e alle entrate è in costante diminuzione. E l’economia di guerra surriscaldata della Russia sta raggiungendo i suoi limiti”, ha precisato Ursula von der Leyen. “Ancora più interessante è il fatto che, parlando con i partner che dialogano con la Russia, essi affermano che tra le prime richieste russe vi è l’alleviamento delle sanzioni”.

Sanzioni per crypto e carte credito MIR

Il nuovo pacchetto di sanzioni intende colpire il sistema di carte di credito nazionale messo a punto dalla Russia (MIR) nonché il sistema di pagamento veloce (SBP). In aggiunta, per la parte dedicata alla finanza, divieto totale delle transazioni sulle piattaforme di scambio di criptovalute e sulle criptovalute, restrizioni alla fornitura di servizi di cripto-asset e all’emissione di moneta elettronica ai cittadini russi e divieto totale delle transazioni su ulteriori banche in Russia e in paesi terzi (Kazakistan, Bielorussia, Kirghizistan, Tagikistan).

“I 27 approvino rapidamente”

“Stiamo allineando le nostre sanzioni con quelle dei nostri partner del G7, sotto la guida della presidenza canadese. E per sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la libertà, stiamo anche lavorando in stretta collaborazione con la Coalizione dei volenterosi. L’Europa è stata al fianco dell’Ucraina fin dall’inizio. Di fronte all’escalation della Russia, l’Europa ha raccolto la sfida. Continueremo a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per porre fine a questa guerra brutale”.

“Chiedo ora agli Stati membri di approvare rapidamente queste nuove sanzioni. Vogliamo che la Russia lasci il campo di battaglia e si sieda al tavolo dei negoziati. Questo è il modo per dare una reale possibilità alla pace”, ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.