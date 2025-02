UE vede accordi con la Svizzera come un pacchetto unico

Keystone-SDA

La Commissione europea considera gli accordi con Berna come un pacchetto unico. Lo ha dichiarato il capo negoziatore UE durante una seduta della commissione del Parlamento europeo a Bruxelles. Oggi il legislativo ha esaminato per la prima volta i negoziati conclusi.

1 minuto

(Keystone-ATS) La relatrice per la Svizzera della Commissione per il commercio internazionale, l’eurodeputata croata Zeljana Zovko del Partito popolare europeo (Ppe), ha sottolineato l’importanza di un’intesa con la Svizzera nell’attuale situazione geopolitica. La discussione è durata ben 30 minuti, ha rilevato sul posto un redattore dell’agenzia Keystone-ATS.

Il Parlamento UE è parte integrante del processo di ratifica e dovrà approvare l’accordo con la Confederazione. La Commissione sta svolgendo i lavori preparatori in questo contesto e presenterà una raccomandazione in una prossima riunione dell’assemblea plenaria. La Commissione per il commercio internazionale è paragonabile a una commissione del Parlamento svizzero.

Anche quest’ultimo dovrà pronunciarsi sul pacchetto di accordi, che il Consiglio federale intende suddividere in quattro tranche. Il Governo deve ancora elaborare il suo Messaggio in merito.