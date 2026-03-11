Compagnia Gb, ‘colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz’

Keystone-SDA

Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a evacuare: lo ha fatto sapere un'agenzia per la sicurezza marittima britannica.

1 minuto

(Keystone-ATS) “È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo”, ha dichiarato la United Kingdom Maritime Trade Operations.

In precedenza anche un’altra nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz era stata colpita da un proiettile sconosciuto a 46 km (25 miglia nautiche) dalla costa degli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato dal monitoraggio marittimo del Regno Unito, citato dalla Bbc.

Il comandante della nave aveva dichiarato che la nave era stata danneggiata, ma tutti i membri dell’equipaggio sono sani e salvi, secondo l’UK Maritime Trade Operations. Non si conoscono dettagli sull’entità dei danni e le autorità britanniche stanno indagando sull’incidente.