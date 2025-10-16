Alla scoperta delle radici svizzere: la nostra community condivide consigli e suggerimenti

Nell'ufficio dell'Organizzazione degli svizzeri all'estero della Nuova Società Elvetica a Berna, la corrispondenza con i cittadini svizzeri all'estero è archiviata in fascicoli suddivisi per dossier. Photopress-Archiv / Walter Studer

Per sfuggire alla povertà nel XIX secolo, molte persone di nazionalità svizzera hanno attraversato confini e persino oceani in cerca di opportunità migliori. Oggi, la loro discendenza sta ripercorrendo con passione le orme dei propri avi per scoprire le proprie radici elvetiche.

Céline Stegmüller

Tracce dell’emigrazione svizzera si trovano in diversi continenti, come illustra il libro World Atlas of Swiss places. C’è una New Geneva in Irlanda, una Villa Lugano a Buenos Aires e una città chiamata Berne, in Indiana, negli Stati Uniti. Persone provenienti da varie regioni della Svizzera sono emigrate in Australia, America del Sud e del Nord, diversi Paesi europei e Nord Africa.

Considerando le condizioni di viaggio dell’epoca e il costo di un biglietto di sola andata, non sorprende che molte persone emigrate dalla Svizzera non siano mai tornate in patria. Hanno invece messo radici e prosperato nei loro Paesi di accoglienza, tramandando il cognome e le tradizioni svizzere alla loro discendenza.

Abbiamo chiesto alla nostra community se avesse avi di origine svizzera e se avesse viaggiato nella Confederazione per svolgere ricerche genealogiche. Negli ultimi mesi, i lettori e le lettrici hanno condiviso le loro storie, fornendo una vasta raccolta di aneddoti personali da tutto il mondo.

La discendenza è venuta a vedere di persona

La maggior parte delle persone che ha lasciato un commento al nostro dibattito scrive dagli Stati Uniti, dove si stabilirono persone emigrate da diversi cantoni svizzeri. “Sono riuscita a far risalire il ramo materno della mia famiglia, i Persinger, a Zumikon [canton Zurigo]. Sono arrivati negli Stati Uniti sulla nave Mercury e alla fine si sono stabiliti nella Contea di Republic, in Kansas”, ha scritto starsinhereyes75. “Il mio bisnonno paterno, Christian Graf, è immigrato negli Stati Uniti nel 1877. Era originario di Heiligenschwendi [canton Berna]”, racconta martha71654. Carolprudm ha scritto: “I miei nonni materni sono emigrati nel New Jersey da San Gallo per lavorare nel settore del ricamo. I loro nomi erano Ochsner Studerus e Doerig”.

Il numero cospicuo di persone emigrate dalla Svizzera e stabilitesi negli Stati Uniti ha permesso di raccogliere e conservare aneddoti familiari e storie dei loro viaggi, come spiega Arnold Ambiel dalla California. “Vivendo sulla costa occidentale degli Stati Uniti, abbiamo un ottimo accesso ai registri e alle storie familiari per tracciare il percorso migratorio dei nostri parenti. Spesso disponiamo di informazioni raccolte negli Stati Uniti che aiutano a completare una ricerca familiare in Svizzera per coloro che sono partiti”.

Alcune persone, come martha71654, che l’anno scorso ha visitato Gruyères con sua figlia, hanno viaggiato in Svizzera per scoprire la terra d’origine dei loro avi. Ajnic ha detto di aver visitato il Ticino “e spero di tornarci presto. Mi interessa di più come vivevano che l’aspetto genealogico”.

Altre sono venute per completare le loro ricerche genealogiche, poiché molti registri elvetici potrebbero non essere accessibili online. “Ho avuto la fortuna di visitare Villeret e St. Imier, in Svizzera, nel 1966 e di nuovo una decina di anni dopo, dove ho rintracciato la famiglia di Lydie per altre tre generazioni”, ha scritto PrairieFleur3. Carol Waser ci ha raccontato di essere appena tornata da una vacanza di due settimane in Svizzera, durante la quale “sono potuta andare al monastero di Engelberg e ottenere copie di documenti anagrafici risalenti al 1600”. Celeste ha detto di essersi recata a Mettmenstetten, nel canton Zurigo, a gennaio per fare qualche ricerca.

Una community solidale e collaborativa

Le persone che hanno partecipato al dibattito hanno anche condiviso consigli e suggerimenti con altri e altre appassionate di genealogia. Andrea Silver ha condiviso un link al suo blog, dove spiega con dovizia di particolari come ha scoperto che la sua bis-bisnonna Hermine era originaria della Svizzera, un Paese che ha visitato quest’estateCollegamento esterno.

Due persone hanno notato di avere lo stesso nome nel loro albero genealogico e hanno iniziato a scendere in dettagli molto tecnici, menzionando le corrispondenze del DNA autosomico e del DNA-Y. Per scoprire se avesse un legame di parentela con Eringobragh, gkaDanaLiechti ha condiviso il link al suo albero genealogico su Ancestry.com.

Susan Schibli, dal Regno Unito, ha raccontato della sua approfondita ricerca sui rami paterno e materno del suo albero genealogico e si è presa il tempo di spiegare a Kareem, Dodger e Rissa il modo migliore per fare un test del DNA. Arnold Ambiel ha suggerito a Victoria-Lupus tre siti web dove avrebbe potuto trovare informazioni sugli antenati tedeschi di suo marito, dato che, come ha affermato, “i popolari siti di genealogia forniscono pochissime informazioni dall’Italia e nessuna dalla Svizzera. Questi programmi sembrano essere pensati principalmente per la popolazione statunitense e la sua discendenza anglosassone”.

Il buco nero della ricerca genealogica

Pur avendo ricostruito la propria discendenza per un paio di secoli, molti lettori e lettrici hanno ancora domande senza risposta. Jblock ha condiviso le poche informazioni in suo possesso sui suoi bisnonni paterni, i quali “sono nati entrambi a Schleitheim, in Svizzera, e sono emigrati negli Stati Uniti, intorno al 1850. Non riesco a trovare molto su di loro”.

Nel suo commento, dgsscc scrive di aver “ricostruito la discendenza fino alla metà del XVIII secolo. Mi piacerebbe molto sapere cosa ha spinto il mio avo a intraprendere il lungo viaggio proprio in Australia. Sto ancora cercando quella risposta”. Celeste dice che ha ancora bisogno di “parlare con qualcuno che abbia informazioni sulla Chiesa Riformata di Mettmenstetten negli anni Venti del 1500 e qualsiasi informazione sui Gallmann del Mulino di Wyssenbach (Wissenbach) dal 1520 al 1720 o per tutto il periodo della loro permanenza”.

Una pagina di un antico registro parrocchiale del 1825, con l’elenco dei cognomi e dei membri delle famiglie. Il libro proviene dalla Svizzera, ma la provenienza esatta è sconosciuta. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

I limiti della ricerca genealogica, a dispetto del tempo a disposizione, sembrano quasi inesistenti: finché esistono registri pubblici, è tecnicamente possibile ricostruire una discendenza. Per alcune persone che ci leggono, come RepatriatedSwiss, la ricerca genealogica è un passatempo divertente: “Rintracciare le mie origini svizzere è sempre divertente per vedere quali novità scopro”.

Alcune persone hanno raccontato d’incontri con svizzeri e svizzere molto cordiali durante la loro ricerca d’informazioni genealogiche, e altre sono riuscite a incontrare parenti alla lontana con cui ora si tengono in contatto. Molte stanno pianificando di tornare in Svizzera o di visitarla per la prima volta. Quest’estate abbiamo incontrato Juliette Buchanan, venuta appositamente dall’Australia in Ticino per vedere da dove era emigrato il suo trisavolo Antonio Vosti. Un’altra famiglia ci ha permesso di accompagnarla nel suo viaggio la prossima primavera, durante il quale prevede di scoprire ulteriori dettagli sui propri avi svizzeri.

