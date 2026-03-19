Condividete le vostre esperienze con la comunità 

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Comunità degli Svizzeri all'estero

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Ogni due settimane, la nostra redazione prepara dei brevi video in cui prendono la parola le svizzere e gli svizzeri all'estero. Condividete anche voi le vostre esperienze e rispondete a una delle nostre domande. Registrate la vostra risposta in un video e inviatecelo all'indirizzo: swi-vj@swissinfo.ch.

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Emigrazione, ritorno in Svizzera, famiglia, scolarizzazione, pensioni, banche, assicurazioni… mi interesso alle persone svizzere che vivono all’estero informandole sui temi che le occupano e le preoccupano, nel quotidiano o in modo più ampio. Il mio percorso professionale ha fatto una piccola deviazione nel marketing e nel ruolo di assistente prima di reinserirsi sulla strada del giornalismo in un posto che mi permette di conversare con il mondo intero.

Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali. Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio.

Alexandra Gföhler

Domande:

  • Come vi informate sulle votazioni e sulle elezioni in Svizzera?
  • Che importanza attribuite al contatto con altri svizzeri/e all’estero nel Paese in cui vivete?
  • Come gestite la nostalgia della Svizzera?
  • Come rimanete in contatto con la Svizzera?
  • Quale tradizione svizzera coltivate all’estero – e come?
  • Quali soluzioni bancarie o di pagamento sono per voi le più adatte?
  • Avete trasmesso la vostra lingua madre ai vostri figli? In che modo? Perché era importante?
  • Come trasmettete la vostra cultura svizzera ai vostri figli?
  • Quale abitudine svizzera avete adottato (o perso) da quando vivete all’estero?
  • Continuate a informarvi sull’attualità svizzera? Perché?
  • Quale errore avete commesso all’inizio della vostra vita all’estero?
  • I club svizzeri all’estero sono importanti per voi? Perché?
  • Che cosa vi ha sorpreso maggiormente nel vostro nuovo Paese di residenza?
  • Qual è stato il vostro più grande passo falso nel vostro nuovo Paese di residenza?
  • Il vostro sguardo sulla Svizzera è cambiato da quando vivete all’estero? In che modo?

Istruzioni tecniche:

  • Filmatevi in 4K a 25 fotogrammi al secondo:
  • In “Impostazioni”, verificate i parametri dell’applicazione fotocamera.
  • Su iPhone, l’opzione “Mostra formati PAL” deve essere attivata per poter selezionare 4K a 25 fps (PAL).
  • • Filmate in verticale tenendo la fotocamera/il telefono all’altezza degli occhi.
  • Posizionate la testa leggermente sopra la metà dello schermo. I vostri occhi devono trovarsi su una linea situata ai due terzi superiori dell’inquadratura (per visualizzarla attivate “Griglia” nelle impostazioni della fotocamera).
  • Preferibilmente, sedetevi o restate in piedi senza stare troppo vicino alla camera (circa a un braccio di distanza).
  • Evitate di avere una fonte di luce alle spalle (lampada, finestra, sole…).
  • Scegliete un luogo senza rumori di fondo (traffico, musica, conversazioni altrui).
  • La vostra risposta deve durare tra 15 e 25 secondi (andate dritti al punto e siate concisi/e).
  • Inviate le vostre clip tramite www.swisstransfer.comCollegamento esterno  a swi-vj@swissinfo.ch precisando a quale domanda rispondete e in quale Paese vivete.

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