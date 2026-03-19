Condividete le vostre esperienze con la comunità
Ogni due settimane, la nostra redazione prepara dei brevi video in cui prendono la parola le svizzere e gli svizzeri all'estero. Condividete anche voi le vostre esperienze e rispondete a una delle nostre domande. Registrate la vostra risposta in un video e inviatecelo all'indirizzo: swi-vj@swissinfo.ch.
Domande:
- Come vi informate sulle votazioni e sulle elezioni in Svizzera?
- Che importanza attribuite al contatto con altri svizzeri/e all’estero nel Paese in cui vivete?
- Come gestite la nostalgia della Svizzera?
- Come rimanete in contatto con la Svizzera?
- Quale tradizione svizzera coltivate all’estero – e come?
- Quali soluzioni bancarie o di pagamento sono per voi le più adatte?
- Avete trasmesso la vostra lingua madre ai vostri figli? In che modo? Perché era importante?
- Come trasmettete la vostra cultura svizzera ai vostri figli?
- Quale abitudine svizzera avete adottato (o perso) da quando vivete all’estero?
- Continuate a informarvi sull’attualità svizzera? Perché?
- Quale errore avete commesso all’inizio della vostra vita all’estero?
- I club svizzeri all’estero sono importanti per voi? Perché?
- Che cosa vi ha sorpreso maggiormente nel vostro nuovo Paese di residenza?
- Qual è stato il vostro più grande passo falso nel vostro nuovo Paese di residenza?
- Il vostro sguardo sulla Svizzera è cambiato da quando vivete all’estero? In che modo?
Istruzioni tecniche:
- Filmatevi in 4K a 25 fotogrammi al secondo:
- In “Impostazioni”, verificate i parametri dell’applicazione fotocamera.
- Su iPhone, l’opzione “Mostra formati PAL” deve essere attivata per poter selezionare 4K a 25 fps (PAL).
- • Filmate in verticale tenendo la fotocamera/il telefono all’altezza degli occhi.
- Posizionate la testa leggermente sopra la metà dello schermo. I vostri occhi devono trovarsi su una linea situata ai due terzi superiori dell’inquadratura (per visualizzarla attivate “Griglia” nelle impostazioni della fotocamera).
- Preferibilmente, sedetevi o restate in piedi senza stare troppo vicino alla camera (circa a un braccio di distanza).
- Evitate di avere una fonte di luce alle spalle (lampada, finestra, sole…).
- Scegliete un luogo senza rumori di fondo (traffico, musica, conversazioni altrui).
- La vostra risposta deve durare tra 15 e 25 secondi (andate dritti al punto e siate concisi/e).
- Inviate le vostre clip tramite www.swisstransfer.comCollegamento esterno a swi-vj@swissinfo.ch precisando a quale domanda rispondete e in quale Paese vivete.
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.