Gli obiettivi delle delegate e dei delegati neoeletti nel Consiglio degli Svizzeri all’estero

Chi sono i nuovi membri del Consiglio degli Svizzeri all'estero (CSE) e cosa vogliono ottenere nel loro ruolo di delegati e delegate? Alla fine di agosto, il Consiglio, composto da 120 rappresentanti delle comunità elvetiche all'estero e 20 dalla Svizzera, ha iniziato il suo nuovo mandato nella sala del Consiglio Nazionale a Berna. Scoprite i membri neoeletti nella nostra serie di video.

Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.

Scrivo sugli sviluppi politici e sulle tematiche sociali rilevanti per la Quinta Svizzera. Nell’ambito del progetto della SSR “Dialogo” incoraggio il dibattito multilingue tra la comunità elvetica residente all’estero e la cittadinanza in patria. Dopo il diploma presso l’Istituto di giornalismo e comunicazione MAZ, ho lavorato come direttrice della programmazione presso una radio locale a Basilea, occupandomi anche della copertura giornalistica di tematiche sociali, economiche, politiche e culturali. Lavoro per SWI swissinfo.ch dal 2023.

