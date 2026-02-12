Le risposte della community: condividete le vostre esperienze, offrite consigli

Più volte al mese, la nostra redazione prepara brevi video realizzati a partire da testimonianze filmate da svizzeri e svizzere all’estero. Partecipate anche voi, inviandoci una risposta video alle nostre domande.

Céline Stegmüller

Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali. Emilie Ridard Emigrazione, ritorno in Svizzera, famiglia, scolarizzazione, pensioni, banche, assicurazioni… mi interesso alle persone svizzere che vivono all'estero informandole sui temi che le occupano e le preoccupano, nel quotidiano o in modo più ampio. Il mio percorso professionale ha fatto una piccola deviazione nel marketing e nel ruolo di assistente prima di reinserirsi sulla strada del giornalismo in un posto che mi permette di conversare con il mondo intero.

Français fr La communauté répond: partagez votre expérience, prodiguez vos conseils originale Di più La communauté répond: partagez votre expérience, prodiguez vos conseils

La treccia della domenica mattina vi manca, non avete quasi più occasioni per parlare italiano, avete problemi con il vostro conto bancario in Svizzara… Nessun dubbio, siete parte della community svizzera all’estero e avete sicuramente storie da raccontare e consigli da offrire.

Vi invitiamo quindi a condividere la vostra esperienza con il resto della comunità elvetica all’estero sotto forma di un breve video, rispondendo a una delle domande elencate qui di seguito.

In ogni episodio di “Le risposte della community”, raggruppiamo tre risposte inviate dai nostri lettori e dalle nostre lettrici.

Ecco un esempio:

Scegliete tra una e tre domande e rispondete brevemente, filmandovi. Le istruzioni si trovano dopo l’elenco.

Domande:

• Come vi informate sulle votazioni e sulle elezioni in Svizzera?

• Che importanza attribuite al contatto con altri svizzeri/e all’estero nel Paese in cui vivete?

• Come gestite la nostalgia della Svizzera?

• Come rimanete in contatto con la Svizzera?

• Quale tradizione svizzera coltivate all’estero – e come?

• Quali soluzioni bancarie o di pagamento sono per voi le più adatte?

• Avete trasmesso la vostra lingua madre ai vostri figli? In che modo? Perché era importante?

• Come trasmettete la vostra cultura svizzera ai vostri figli?

• Quale abitudine svizzera avete adottato (o perso) da quando vivete all’estero?

• Continuate a informarvi sull’attualità svizzera? Perché?

• Quale errore avete commesso all’inizio della vostra vita all’estero?

• I club svizzeri all’estero sono importanti per voi? Perché?

• Che cosa vi ha sorpreso maggiormente nel vostro nuovo Paese di residenza?

• Qual è stato il vostro più grande passo falso nel vostro nuovo Paese di residenza?

• Il vostro sguardo sulla Svizzera è cambiato da quando vivete all’estero? In che modo?

Istruzioni tecniche:

• Filmatete in 4K a 25 fotogrammi al secondo:

In “Impostazioni”, verificate i parametri dell’applicazione fotocamera.

Su iPhone, l’opzione “Mostra formati PAL” deve essere attivata per poter selezionare 4K a 25 fps (PAL).

• Filmate in verticale tenendo la fotocamera/il telefono all’altezza degli occhi.

• Posizionate la testa leggermente sopra la metà dello schermo. I vostri occhi devono trovarsi su una linea situata ai due terzi superiori dell’inquadratura (per visualizzarla attivate “Griglia” nelle impostazioni della fotocamera).

• Preferibilmente, sedetevi o restate in piedi senza stare troppo vicino alla camera (circa a un braccio di distanza).

• Evitate di avere una fonte di luce alle spalle (lampada, finestra, sole…).

• Scegliete un luogo senza rumori di fondo (traffico, musica, conversazioni altrui).

• La vostra risposta deve durare tra 15 e 25 secondi (andate dritti al punto e siate concisi/e).

• Inviate i vostri clip tramite www.swisstransfer.comCollegamento esterno a swi-vj@swissinfo.ch precisando a quale domanda rispondete e in quale Paese vivete.