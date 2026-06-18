Mondiali di calcio 2026 a Los Angeles: con campanaccio e bandiera svizzera a Koreatown

Micky Hohl con la sua compagna Thelma alla Union Station di Los Angeles, dove si trova la sede ufficiale della fan zone per i Mondiali di calcio FIFA 2026. zVg

Dall’inizio dei Mondiali di calcio, Los Angeles è in fermento. In mezzo a tutto questo: lo svizzero all’estero Micky Hohl. Il 62.enne vive da quasi quattro decenni negli Stati Uniti, oggi studia lavoro sociale e vive il torneo da vicino nella sua città adottiva.

Condividi

7 minuti

Micky Hohl avrebbe voluto sostenere la nazionale svizzera allo stadio. Ma quando ha visto i prezzi dei biglietti, gli è passata la voglia. Il biglietto più economico per la partita del girone della Svizzera a Los Angeles costava oltre 500 dollari. “È un po’ come star seduto tra le nuvole”, dice il 62.enne ridendo. Il SoFi Stadium di Inglewood ha una capacità di oltre 70’000 persone – i posti più economici sono quindi molto lontani dal campo. A questo si aggiungono i prezzi elevati all’interno dello stadio. “Si arriva facilmente a spendere 600 dollari a persona”, racconta Hohl.

Micky Hohl Non vuole comunque rinunciare all’atmosfera dei Mondiali. Invece che allo stadio, probabilmente seguirà le partite nel suo quartiere a L.A., Koreatown – equipaggiato con bandiera svizzera e campanaccio – partecipando a una delle proiezioni su maxischermo o in un locale pubblico.

Nelle settimane precedenti l’inizio del torneo, Hohl ha percepito l’attesa per i Mondiali solo in modo sporadico. Gli autobus esponevano pubblicità del torneo, nei negozi c’erano scaffali pieni di gadget per i tifosi e ai distributori automatici venivano venduti biglietti speciali per i Mondiali per i mezzi pubblici. “So in quale stazione si possono acquistare i biglietti con le immagini della Nazionale svizzera”, racconta l’espatriato. I normali biglietti ricaricabili per l’autobus sono però molto più convenienti. Ciononostante, non ha resistito e alla fine ha comprato comunque uno di questi souvenir rossocrociati dei Mondiali.

Alla fine l’ha comprato: il biglietto dei mezzi pubblici dedicato alla Nazionale. zVg

Più il torneo si avvicinava, più sentiva la presenza dei Mondiali anche nel suo quartiere. Gli è rimasto particolarmente impresso il vicino Liberty Park, una delle fan zone ufficiali per le partite. “Il parco era pieno di squadre di pulizia che curavano ogni minimo dettaglio. Non ho mai visto nulla di simile nei 14 anni in cui vivo qui”, racconta Hohl.

La Nazionale rossocrociata ospite degli svizzeri e delle svizzere all’estero Quando la Nazionale svizzera scende in campo in Nord America, non è sostenuta solo da tifosi e tifose arrivati appositamente dalla Confederazione. Gioca anche davanti a numerosi svizzeri e svizzere che vivono negli Stati Uniti e in Canada. In vista delle partite della Svizzera, Swissinfo ha parlato con svizzeri e svizzere residenti a San Francisco, Los Angeles e Vancouver — tre città in cui la Nazionale giocherà durante il torneo. Come vivono i Mondiali nella loro nuova patria? E cosa significa per loro vedere la Svizzera giocare a due passi a casa? Partite della fase a girone della Svizzera: Svizzera – Bosnia-Erzegovina, 18 giugno 2026, Los Angeles

Svizzera – Canada, 24 giugno 2026, Vancouver

Dal mondo del cinema all’università

Hohl vive negli Stati Uniti da quasi quattro decenni. Cresciuto nel canton Argovia, si è trasferito nel 1985 a New York per inseguire il sogno americano. Voleva affermarsi nel mondo del cinema e della televisione. “Non sono mai riuscito a fare il grande salto”, racconta. Dopo molti anni a New York, è approdato a Los Angeles, dove ha lavorato ad altre produzioni cinematografiche e televisive. A volte gli manca ancora New York.

Oggi però non è più sui set, bensì nelle aule universitarie. Durante la pandemia ha iniziato a interessarsi più da vicino alla psicologia. Ora studia lavoro sociale alla University of Southern California. A 62 anni ha appena concluso il suo primo anno di studi.

“Molte persone in Svizzera lo trovano sorprendente”, dice. Negli Stati Uniti, invece, la sua età all’università viene appena notata. “I miei compagni mi trattano semplicemente come qualcuno del gruppo”.

Nostalgia del pane svizzero

La Svizzera non lo ha mai lasciato del tutto. Per molto tempo non è tornato, ma quando è nato suo nipote ha ricominciato a visitare regolarmente il Paese per vedere famiglia e amici. Ci sono cose che gli mancano anche dopo oltre 40 anni negli Stati Uniti. “Ad esempio il pane”, afferma.

Amici e familiari sono convinti che tornerà nella Confederazione per la pensione. Ma lui risponde così: “Non andrò in pensione adesso, sto facendo una seconda formazione e qui mi sento a casa!”

Il calcio come porta sul mondo

Hohl si è avvicinato al calcio relativamente tardi. Quando il FC Basilea giocava in Champions League all’inizio degli anni 2000, un amico svizzero lo chiamò dicendogli che si trovava da solo in un bar newyorkese pieno di tifosi del Liverpool. “Aveva bisogno del mio supporto”, racconta Hohl. Dopo il pareggio, tutto il bar offrì loro una birra.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Quinta Svizzera Tutto sul tema “svizzeri/e all’estero” Ritratti, politica e prospettive: Abbonatevi per ricevere le informazioni più rilevanti sulla Quinta Svizzera. Di più Tutto sul tema “svizzeri/e all’estero”

Da lì ha iniziato a seguire regolarmente il calcio. I Mondiali, in particolare, li guarda sempre con grande interesse. A New York si recava nei quartieri dove si riunivano i tifosi delle diverse nazionali. “È il bello di una città globale”, dice. “Potevi guardare ogni partita con persone che facevano il tifo per la loro squadra”.

Anche Los Angeles offre questa varietà internazionale. Per Hohl è uno degli aspetti più belli del torneo. Che sia con tifosi messicani, coreani o svizzeri, il calcio qui diventa un’esperienza condivisa.

Ormai il calcio fa parte della sua quotidianità, non solo durante i Mondiali. Insieme alla sua compagna, segue regolarmente la squadra femminile Angel City di Los Angeles – ha persino un abbonamento stagionale. “Andiamo a quasi tutte le partite”, dice.

Il fatto che la nazionale svizzera giochi proprio nella città dove vive da oltre un decennio lo rende particolarmente felice. La vicinanza ai Mondiali non cambia radicalmente la sua vita quotidiana, ma aumenta l’entusiasmo. E questo nonostante la delusione di aver scoperto che a Los Angeles non ci saranno “watch party” ufficiali svizzeri. “Perfino l’Uzbekistan ne ha uno”, afferma.

Ciò non impedirà comunque a Hohl di fare il tifo. Il campanaccio è già pronto.

Articolo a cura di Balz Rigendinger

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

Come utilizziamo l’IA per le nostre traduzioni Per alcuni dei nostri contenuti, utilizziamo degli strumenti di traduzione automatica. Ogni articolo tradotto in questo modo è in seguito verificato in dettaglio da un/a giornalista in modo da garantire l’esattezza del contenuto. L’utilizzo di strumenti di traduzione automatica ci permette di dedicare più tempo alla redazione di articoli approfonditi. Qui potete trovare più dettagli sul nostro modo di lavorare con l’intelligenza artificiale.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative