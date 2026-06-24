Mondiali in Canada: “Per Vancouver è ordinaria amministrazione, per la Svizzera un jackpot”

La nazionale svizzera di calcio affronterà a Vancouver il Canada, Paese ospitante. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

I Mondiali di calcio a Vancouver sono onnipresenti. Per Thomas Schneider, console generale svizzero in loco, la sfida tra la Svizzera e il Canada, Paese ospitante, è un colpo di fortuna. I preparativi sono in corso da mesi e la speranza di assistere ad altre partite della nazionale elvetica sulla costa occidentale è ancora viva.

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7 minuti

Sulla Granville Street, tifose e tifosi giocano a calcio tra i food truck e le cabine fotografiche, davanti ai pub si radunano persone provenienti da tutto il mondo e nei giorni delle partite più di 50’000 persone si riversano allo stadio.

Eppure, solo a poche strade di distanza, tutto sembra sorprendentemente normale.

“Se guardo fuori dalla finestra del mio ufficio, a dire il vero non mi accorgo molto dei Mondiali”, afferma Thomas Schneider, console generale della Svizzera a Vancouver. Il suo ufficio si trova proprio al Canada Place, dove ogni giorno attraccano navi da crociera che portano migliaia di turisti e turiste in città. Molta gente a Vancouver: “È business as usual”.

Gli ultimi mesi, tuttavia, non sono stati così ordinari per Schneider e il suo team. Dallo scorso autunno, il consolato generale si prepara al Campionato mondiale di calcio. Ci sono stati incontri informativi con chi organizza l’evento, colloqui con la polizia e le autorità, oltre alla pianificazione di misure nel caso in cui le svizzere e gli svizzeri presenti avessero bisogno di aiuto.

Il consolato generale svizzero a Vancouver si trova proprio accanto al Canada Place. Svetlana Day / Dreamstime.com

Una grande opportunità per la Svizzera

“È da più di sei mesi che ci occupiamo intensamente dei Mondiali”, afferma Schneider. Ma anche questi preparativi sono ordinaria amministrazione per una rappresentanza svizzera all’estero.

Il sorteggio dei gironi per il Campionato del mondo di calcio dello scorso dicembre ha reso Schneider particolarmente felice. Il fatto che la Svizzera giochi proprio a Vancouver contro il Canada, Paese ospitante, lo definisce un “jackpot”.

Per la presenza svizzera in Canada, la partita rappresenta una grande opportunità. La Confederazione sta ricevendo molta attenzione al momento. Dal sorteggio, la sfida tra i due Paesi è un argomento di conversazione ricorrente, sia in ambito professionale che privato.

La comunità svizzera in Canada Con 41’958 persone in possesso del passaporto rossocrociato, in Canada vive la quinta comunità di svizzere e svizzeri all’estero più grande al mondo – dopo Francia, Germania, Stati Uniti e Italia.

Speranza di altre partite della Svizzera in Canada

Anche la comunità svizzera locale si interessa ai Mondiali. Il consolato generale fornisce informazioni tramite newsletter, social media Collegamento esternoe una pagina web aggiuntiva creata appositamente per l’eventoCollegamento esterno. In un pub del centro città è stata creata una base per la tifoseria elvetica.

Il risultato contro il Qatar, tuttavia, ha generato delusione. Anche Schneider ha seguito l’incontro. “Le aspettative erano molto alte”, afferma. Il pareggio arrivato nel finale è stato “estremamente fastidioso”. “Siamo rimasti tutti un po’ senza parole”, prosegue. Dopo la vittoria contro la Bosnia-Erzegovina, le possibilità di vincere il girone sono comunque intatte.

La nazionale svizzera ospite di connazionali all’estero Quando la nazionale svizzera scende in campo in Nord America, a sostenerla non ci sono solo le tifoserie giunte per l’occasione. La squadra gioca anche davanti a molte svizzere e svizzeri all’estero che vivono negli Stati Uniti e in Canada. In vista dei Mondiali, Swissinfo ha parlato con alcune persone di cittadinanza elvetica a San Francisco, Los Angeles e Vancouver, tre città in cui la Nati giocherà. Come vivono il torneo nella loro nuova patria? E cosa significa per loro vedere la Svizzera giocare improvvisamente a due passi da casa? Abbiamo iniziato con una famiglia svizzera della Silicon Valley. Poi abbiamo parlato con Micky Hohl a Los Angeles. L’ultima partita della Svizzera nella fase a gironi in Nord America è Svizzera–Canada il 24 giugno 2026 a Vancouver.

Queste speranze non sono del tutto disinteressate: se la Svizzera vincesse il suo girone, anche i sedicesimi di finale si disputerebbero a Vancouver. Con ulteriori successi, si potrebbe persino giocare una terza partita in loco. “Nei nostri piani, ovviamente, ne teniamo conto”, dice Schneider ridendo. Con questo, però, non vuole mettere troppa pressione sulla nazionale rossocrociata.

Schneider è però convinto: “Vancouver è una città fantastica e una sede ideale per i Mondiali”. Il mare, le montagne e lo stadio in ottima posizione sono solo alcuni dei suoi pregi.

Tifoso di calcio fin dall’infanzia

Il console generale Thomas Schneider. zVg

Tuttavia, i Mondiali non impegnano il consolato generale solo per motivi organizzativi. Schneider stesso è un grande appassionato di calcio. È cresciuto a Muri, vicino a Berna, e suo padre è stato presidente dell’FC Muri-Gümligen. “Dico sempre di essere nato su un campo da calcio”.

Durante la sua lunga carriera presso il Dipartimento federale degli affari esteri, ha già vissuto un Campionato del mondo nel suo luogo di servizio: i Mondiali del 1998 in Francia. All’epoca riuscì persino a procurarsi i biglietti per la finale di Parigi e ad assistere dal vivo al trionfo francese.

Nel 2022, da tifoso, Schneider ha seguito con trepidazione la Svizzera in Qatar. E ora attende con impazienza la partita al BC Place Stadium di Vancouver.

Frustrazione per i biglietti nonostante l’euforia mondiale

Ma non tutte le persone di cittadinanza svizzera che vivono in loco hanno avuto fortuna: “È praticamente impossibile trovare i biglietti e i prezzi sono folli”, ci ha scritto ad esempio una svizzera di Vancouver. Schneider conferma che i costi elevati delle entrate scoraggiano molte persone dall’andare allo stadio.

Nessuno sa con esattezza quanti tifosi e tifose svizzeri si recheranno in Canada appositamente per la partita. Schneider stima la presenza di circa 4’000 persone, ma anche questo è ordinaria amministrazione. “C’è un volo diretto giornaliero da Zurigo a Vancouver. Con 10’000 turisti e turiste dalla Svizzera ogni anno, siamo abituati ad avere connazionali qui”, afferma il 59enne.

Per Schneider, in vista della partita, una cosa è fondamentale: “Mi aspetto una grande festa del calcio”. I presupposti ci sono tutti. La nazionale svizzera ha ancora tutte le possibilità. Ora deve solo cambiare marcia.

Il console non dubita che la squadra ne sia capace. Alla domanda su chi sia il suo giocatore preferito, non deve pensare a lungo. La sua scelta ricade su Breel Embolo. “È una personalità interessante anche fuori dal campo”, afferma. Schneider apprezza i giocatori con un carattere forte e spigoloso e spera che Embolo e i suoi compagni di squadra regalino ancora grandi momenti mondiali a Vancouver.

A cura di Marc Leutenegger

Tradotto dal tedesco e verificato da mrj

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