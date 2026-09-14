Svizzeri e svizzere all’estero, una risorsa o una cittadinanza a senso unico?

Gli svizzeri all'estero ritengono di contribuire all'economia nazionale, in particolare creando imprese all'estero che intrattengono rapporti commerciali con il loro Paese d'origine. Keystone / Gaetan Bally

La questione di quale sia l'apporto della Quinta Svizzera al Paese è oggetto di un dibattito ricorrente. La legittimità dei diritti politici della cittadinanza all’estero è talvolta messa in discussione a causa della lontananza geografica e dell'assenza di un contributo fiscale diretto.

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Più di 838’000 cittadine e cittadini elvetici vivono al di fuori dei confini nazionali. Queste persone espatriate conservano però dei diritti, in particolare quello di voto. Circa 231’000 sono iscritte nel registro degli svizzeri e delle svizzere all’estero e sono quindi abilitate a partecipare a votazioni ed elezioni nella Confederazione.

Tuttavia, la diaspora non gode sempre di buona fama in patria. Gli svizzeri e le svizzere all’estero vengono regolarmente definiti degli approfittatori che non darebbero alcun contributo al loro Paese d’origine “in cambio” dei loro diritti.

Le dirette interessate e i diretti interessati confutano in gran parte questa visione, come dimostrano i loro contributi al nostro dibattito sulla questione.

Un sollievo per le finanze pubbliche

È uno degli argomenti più ricorrenti nel nostro spazio di discussione: le persone espatriate, in particolare pensionati e pensionate, ritengono di essere una fonte di risparmio sostanziale per lo Stato. Vivendo all’estero, “molti svizzeri e svizzere che percepiscono l’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) regalano alla Confederazione le prestazioni complementari (PCCollegamento esterno) e la riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia (RIPCollegamento esterno) fino alla loro morte”, stima C.L.D..

Rinunciando obbligatoriamente a questi aiuti al momento della partenza, i membri della diaspora in pensione alleggerirebbero direttamente le finanze pubbliche. Un lettore ironizza: “La Svizzera dovrebbe rallegrarsi di ogni partenza volontaria”. R.T. suggerisce da parte sua di “valutare i milioni risparmiati dalla Svizzera non versando le prestazioni complementari agli svizzeri e alle svizzere all’estero”.

>> Il Consiglio degli Svizzeri all’estero ha recentemente discusso del contributo finanziario degli svizzeri e delle svizzere all’estero:

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Per molte persone espatriate, emigrare rappresenta una difesa contro la precarietà. È il caso di Mojer: “Vivo secondo le mie possibilità in Asia, senza pesare sul sistema sociale”. Allo stesso modo, Navy-Blue-Challhöchi ha preferito partire dopo un lungo e infruttuoso periodo di ricerca di lavoro. Il suo obiettivo: evitare di “sperperare i risparmi di una vita e finire per chiedere l’assistenza sociale”.

Diverse lettrici e lettori menzionano anche il loro contributo volontario all’AVS. In effetti, quando si lascia la Svizzera per stabilirsi in un Paese al di fuori dell’UE/AELS, è possibile contribuire volontariamenteCollegamento esterno all’AVS e partecipare così al sistema di solidarietà.

Partecipazione all’economia nazionale

Inoltre, gli svizzeri e le svizzere all’estero continuano a iniettare fondi nell’economia nazionale. Così, JoanBoa, residente in Lussemburgo, ricorda che le persone in pensione “pagano imposte in Svizzera; un’imposta alla fonte” sul secondo pilastroCollegamento esterno. Anche le persone che possiedono beni immobiliari contribuiscono all’economia del Paese attraverso le loro imposte fondiarie.

Inoltre, molti espatriati ed espatriate hanno avviato, all’estero, attività di commercio con la Confederazione. Un’altra categoria socioprofessionale genera reddito per la Confederazione: si tratta di impiegati e impiegate distaccati/e che, pur non risiedendo in Svizzera, vi pagano tutte le loro imposte.

Durante le loro visite in patria, i membri della diaspora si trasformano anche in turisti. “Mi reco in Svizzera ogni due anni e vi spendo molto denaro”, dichiara E.B.. Un sostegno rivendicato anche da M.B.: “Sostengo la cultura svizzera, i servizi di trasporto, la gastronomia e l’industria alberghiera quando visito angoli del nostro bel Paese o quando lo faccio scoprire a conoscenti stranieri”. “Inoltre, penso che far conoscere la Svizzera a persone straniere costi meno dei budget degli uffici del turismo”, aggiunge D.-P.M..

Tramiti commerciali e ambasciatori culturali

Oltre agli aspetti puramente finanziari, numerosi commenti nel nostro dibattito affermano che la diaspora costituisce un prezioso capitale reputazionale. Molti svizzeri e svizzere all’estero si percepiscono come veri e propri tramiti commerciali e culturali.

“Praticamente ogni conoscente o cliente sa che sono svizzero e quindi si fida dei nostri prodotti”, indica Emmentaler, che vive negli Stati Uniti. C.N. si descrive a sua volta come un “ambasciatore le cui origini vengono associate dai colleghi all’impegno, alla serietà e alla precisione che caratterizzano la popolazione elvetica”.

Sul piano culturale, la diaspora ha a cuore la trasmissione delle tradizioni. A Vancouver, V.B. dichiara, per esempio, di essere coinvolta nel club svizzero locale e di aver insegnato lo svizzero-tedesco ai suoi figli. Sempre in Canada, H.S. ha co-fondato un club di yodel.

“Siamo i pilastri che collegano la Svizzera ai nostri rispettivi Paesi”, stima K.L.V.. “Facilitiamo le relazioni tra le aziende, promuoviamo la cultura svizzera all’estero e reagiamo alle critiche quando la Svizzera viene attaccata”.

Tuttavia, questo ruolo è sempre più contestato. Se le persone espatriate nei decenni passati si consideravano ambasciatori e ambasciatrici indispensabili, la globalizzazione e le tecnologie moderne hanno attenuato la loro influenza. Così, H.S. suggerisce che “le persone, in generale, hanno acquisito una buona conoscenza di qualsiasi parte del nostro pianeta globalizzato, il che significa che il contributo degli svizzeri e delle svizzere che vivono qui è diventato irrilevante”.

Due visioni della cittadinanza

La questione della legittimità del diritto di voto a distanza è il punto più divisivo del dibattito sull’apporto degli svizzeri e delle svizzere all’estero al loro Paese.

>> Trovate qui la nostra nuova serie di articoli sul voto dall’estero:

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Una parte del nostro pubblico/lettorato ritiene che i diritti politici dovrebbero essere legati alla residenza e al contributo finanziario diretto.

Basandosi sulla sua esperienza di cittadino britannico privato del diritto di voto dopo 15 anni all’estero, Lynx Vegas raccomanda una regola simile per la Svizzera: “Se si parte per un lungo periodo, magari per non tornare mai più, non si dovrebbe votare in Svizzera”.

Gli stessi espatriati ed espatriate riconoscono talvolta la loro mancanza di radicamento. “Dopo 50 anni all’estero, non mi sento più qualificato per votare in Svizzera”, dichiara Gold Coast, che ammette la sua distanza dalla realtà del Paese che lo ha visto nascere.

Al contrario, una parte della diaspora ritiene che il passaporto conferisca diritti inalienabili, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla conseguente partecipazione fiscale. Così, Paul si rammarica dell’approccio puramente finanziario di alcuni e afferma che “la possibilità di votare mantiene vivo l’interesse e il legame con la patria”.

Secondo M.B., “la nostra nazionalità implica diritti e doveri. Essendo io soggetto come chiunque altro ai doveri del cittadino svizzero, mi sembra naturale poter ricorrere anche ai miei diritti civici e politici”.

Nessun debito verso la Svizzera

Nonostante le critiche, la maggior parte della popolazione elvetica espatriata rifiuta l’idea di doversi giustificare o di avere un qualche debito verso la Svizzera.

“Perché dovremmo dare qualcosa in cambio? La domanda dovrebbe essere: cosa fa la Svizzera per noi?”, chiede Fossi. D.-P.M. ricorda da parte sua di aver “pagato molte imposte, creato aziende e dato lavoro a persone” durante tutta la sua vita attiva in Svizzera. “Ora che sono in pensione, penso di avere il pieno diritto di vivere dove voglio”. Una constatazione condivisa da un lettore: “Ho lavorato tutta la vita, pagato imposte e altri contributi. Non ho quindi assolutamente alcuno scrupolo nei confronti della Svizzera”.

>> Il nostro dibattito:

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Testo originale in francese riletto e verificato da Pauline Turuban

Tradotto dal francese e verificato da Marija Milanovic

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