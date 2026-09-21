Un test del DNA svela origini svizzere inaspettate

A Golet, Robert Thayer posa davanti alla casa dove il suo bisnonno Jakob Liechti nacque nel 1858. Con lui hanno viaggiato la moglie, la sorella e il nipote. SWI swissinfo.ch / Céline Stegmüller

Serie Ricerche genealogiche , Episodio 5: All'età di 53 anni, Robert Thayer ha scoperto che il suo DNA non corrispondeva a quello che credeva essere il suo albero genealogico. Ritrovatosi improvvisamente legato alla famiglia Liechti, si è recato in Svizzera per visitare i borghi in cui i suoi antenati e le sue antenate avevano vissuto prima di emigrare negli Stati Uniti.

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In un nuvoloso giorno di maggio, una piccola auto bianca svolta a destra a Erlenbach im Simmental, un piccolo villaggio nella valle alle spalle di Spiez, nel canton Berna. Facendosi strada tra le case per le strette vie, l’auto imbocca la strada di campagna a una sola corsia che sale sulla collina, seguita a ruota da una seconda vettura. Lo scenario è pittoresco: idilliaci e scoscesi prati verdi su entrambi i lati della strada, una vista mozzafiato sulla valle e poco traffico che possa richiedere manovre precise.

Nell’auto bianca, Albert Liechti chiede alla moglie se sia la stessa strada che avevano preso la volta precedente. Lei conferma. Liechti, 82 anni, è un genealogista appassionato e oggi, per la seconda volta, accompagna alcuni suoi parenti americani alla lontana in un tour delle origini nel cantone di Berna. Nella seconda auto, Robert Thayer, sua moglie, sua sorella Gloria e il figlio di lei sono un po’ sopraffatti da tutte le curve e dai tornanti in salita. Questa strada è percorsa solo da chi è del posto e sa dove sta andando.

Il gruppo si riunisce attorno ad Albert Liechti (terzo da sinistra), che illustra il collegamento tra la tappa e la loro storia familiare. SWI swissinfo.ch / Céline Stegmüller

Il mistero della storia

È stato uno scherzo del destino a portare qui questi turisti e turiste americani. Nel 2018, Robert scoprì di non essere un Thayer. Quando sua sorella regalò a due dei suoi fratelli un test del DNA, i risultati rivelarono un legame sorprendente con la famiglia Leichty (una versione americanizzata del cognome svizzero Liechti).

“Sembra che ci sia stato un incontro tra mia nonna e il contadino che abitava dall’altra parte della strada. Siamo cresciuti senza sapere che nostro padre era il figlio nato da questa relazione. Non pensiamo lo sapesse nemmeno lui”, spiega Robert.

“Le famiglie Leichty e Thayer vivevano in fattorie adiacenti. Abitavano molto vicine”, aggiunge – così vicine che Robert e i suoi fratelli non sapevano di andare a scuola con le loro cugine e i loro cugini. “Meno male che non ci siamo frequentati”, dicono Robert e Gloria ridendo.

La rivelazione inaspettata e le corrispondenze fornite dal test del DNA hanno spinto Robert a fare ricerche genealogiche. “Sia Elizabeth che Jacob Leichty Sr. erano gli antenati in comune tra me e le mie corrispondenze di DNA più strette, e anche i miei bisnonni paterni”, dice Robert. “Ciò che non è certo, e potrebbe non esserlo mai, è quale dei loro figli, in vita al momento del concepimento di mio padre nel 1926, fosse il nostro nonno biologico: Jacob Robert Jr. o suo fratello Frederick Ernest”.

Jacob Liechti Sr (seduto a sinistra) e sua moglie Elizabeth (seduta a destra) posano con i loro sei figli, 1906 circa. In piedi al centro si trova Jacob Robert Jr, accanto a suo fratello Frederick Ernest sulla destra. Courtesy of Robert Thayer

Oggi Robert è membro della Collin County Genealogical Society, di cui dirige il gruppo d’interesse “All things technology” (Tutto ciò che è tecnologia), dove discute di come l’intelligenza artificiale stia aiutando a decifrare i documenti scritti a mano e delle preoccupazioni etiche legate all’uso di questa tecnologia per la ricerca genealogica.

Le ricerche sulla stirpe di suo nonno biologico in Svizzera è il modo in cui Robert ha conosciuto Albert Liechti, la sua guida per la giornata. “Circa cinque anni fa, mi sono imbattuto in un articolo di AlbertCollegamento esterno pubblicato nel bollettino di dicembre 2018 della Società genealogico-araldica di Berna”, racconta Robert. “In quel pezzo, documentava diverse generazioni di miei antenati e antenate, compresi i miei quadrisavoli, fino ad allora sconosciuti, Christen Liechti e Katharina (nata Augsburger)”.

Tramite l’articolo, ha trovato l’indirizzo e-mail di Albert e lo ha contattato, dando inizio a un fervido scambio d’informazioni genealogiche. Un paio di anni dopo, i due hanno deciso di sottoporsi a un test del DNA-Y, scoprendo di avere un antenato comune vissuto a Landiswil, nel Cantone di Berna, intorno al 1530.

Cosa è un test del DNA-Y? Un test del DNA-Y analizza il cromosoma Y, che viene trasmesso quasi invariato di padre in figlio attraverso la linea paterna diretta. Poiché solo gli uomini sono portatori di un cromosoma Y, le donne non possono sottoporsi a questo test. Per tracciare la linea materna, sia uomini che donne possono effettuare un test del DNA mitocondriale (mtDNA), che analizza il DNA mitocondriale trasmesso pressoché invariato dalla cellula uovo. Quasi tutti i principali kit commerciali per uso domestico utilizzano test del DNA autosomico. Questo analizza il materiale genetico ereditato da entrambi i genitori, nonni, ecc., rendendolo il modo migliore e più accessibile per trovare parenti, dai familiari più stretti fino a cugini di quinto o sesto grado.

Un tuffo nella storia

Per il suo 40° anniversario di matrimonio, Robert e sua moglie hanno deciso di recarsi per la prima volta in Svizzera, per vedere il Paese in cui Jakob ed Elizabeth Liechti vissero prima d’imbarcarsi su una nave diretta a New York nel 1883. Albert si è naturalmente offerto di accompagnarli in un piccolo tour dell’Oberland e del Mittelland bernese, per mostrare loro le case dove vissero i loro avi e le chiese dove furono battezzati e si sposarono.

Albert aveva già accompagnato la cugina di Robert, Siena, nello stesso tour l’anno precedente. Aveva meticolosamente ricercato i luoghi di residenza di alcuni dei loro antenati, parlato con le persone che attualmente possiedono le case per accordarsi su una breve visita e preparato un itinerario preciso che avrebbe portato il gruppo su e giù per le colline bernesi, partendo da Spiez – dove i trisavoli di Robert si sposarono nel 1849 – e terminando ad Ätzlischwand, dove quattro famiglie Liechti vissero tra il 1612 e il 1715.

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Il gruppo segue diligentemente le indicazioni di Albert, che tiene d’occhio l’orologio per tornare in tempo all’auto e dirigersi verso la tappa successiva. La sorella di Robert, Gloria, è affascinata dai vecchi edifici, mentre suo figlio documenta il viaggio con la macchina fotografica e tutti si meravigliano dello scenario da cartolina che circonda i piccoli e tranquilli borghi.

“Sento che questa è una vera benedizione”, dice Robert, commosso. “Devo così tanto ad Albert per quello che ha fatto, e non so come ripagarlo. Lui dice ‘non voglio essere ripagato’, ma sento di dovergli migliaia di dollari per questo. La maggior parte delle persone paga profumatamente per avere qualcuno che li porti in tour nella loro terra d’origine. Immagino sia questo il bello di questa passione per la genealogia”.

All’ultima tappa, ad Ätzlischwand, il gruppo si concede una breve passeggiata insieme ai contadini che oggi vivono nella casa un tempo appartenuta alla famiglia Liechti. SWI swissinfo.ch / Céline Stegmüller

È solo l’inizio

All’ultima tappa ad Ätzlischwand, Elizabeth e Alfred Jegerlehner, attuali proprietari della casa e della fattoria che Albert ha portato il gruppo a vedere, offrono a tutti un piccolo Zvieri, una tradizionale merenda pomeridiana svizzero-tedesca. Salumi, formaggio svizzero e biscotti vengono fatti girare, mentre ospiti e padroni di casa si scambiano qualche aneddoto grazie alla traduzione di Albert dall’inglese allo svizzero-tedesco e viceversa.

Al momento della partenza, si abbracciano tutti calorosamente, come se si conoscessero da anni, e si scambiano inviti per visite future. Robert non vede l’ora di tradurre tutti i promemoria vocali che ha registrato durante il giorno con la voce di Albert che parla in svizzero-tedesco con le persone incontrate lungo il cammino. I due parenti alla lontana si salutano, sapendo che resteranno in contatto per progredire nelle loro ricerche genealogiche.

A cura di Samuel Jaberg/gw

Tradotto dall’inglese e verificato da mrj

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