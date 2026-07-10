Concluse cerimonie per Khamenei, “40 milioni di partecipanti”

Keystone-SDA

Condividi

I media iraniani hanno affermato che oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del defunto leader supremo del Paese Ali Khamenei, che è stato ora sepolto dopo le cerimonie durate quasi una settimana. Lo scrive Sky News Uk.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo le prime stime, l’agenzia di stampa Fars News Agency ha affermato che si è trattato del “funerale più grande della storia mondiale”. Il funerale si è protratto per sei giorni, con un breve tratto in territorio iracheno.

Ieri si è conclusa la cerimonia pubblica dei funerali di Ali Khamenei a Mashhad, sua città natale, presso il Santuario dell’Imam Reza, dove il leader è stato sepolto.

Khamenei riposerà accanto ai suoi familiari, anch’essi uccisi dai bombardamenti degli USA e Israele.

Iran parla di 43 milioni in 5 città

Secondo l’emittente iraniana Press Tv le cerimonie funebri che si sono svolte in cinque città – Teheran, Qom, Najaf, Karbala e Mashhad – hanno attirato folle immense che le autorità, citate dall’agenzia di stampa Fars, stimano tra i 41 e i 43 milioni di persone.

Questi dati, scrive Press Tv, si basano su una combinazione di informazioni, tra cui i registri dei passeggeri dei mezzi pubblici da e per i luoghi delle cerimonie, la presenza di segnali di telefonia mobile attivi in aree chiave come la Moschea e i principali percorsi delle processioni, una durata media di partecipazione individuale di circa due ore e mezza, calcoli dettagliati della densità della folla lungo i percorsi delle processioni a Teheran, misurazioni dell’area fisica dalla Moschea di Jamkaran al Santuario di Qom e il percorso dall’aeroporto al al Santuario dell’Imam Reza a Mashhad.