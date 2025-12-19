The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Condanna ex CEO Audi per scandalo diesel è definitiva

La sentenza contro l'ex presidente della direzione di Audi Rupert Stadler nel cosiddetto scandalo diesel è definitiva: lo ha comunicato oggi la Corte federale di giustizia di Karlsruhe.

(Keystone-ATS) Si tratta della sentenza del giugno 2023 con la quale il tribunale di Monaco di Baviera aveva condannato Stadler e altri due coimputati per frode a pesanti pene detentive e pecuniarie. In particolare, Stadler era stato condannato a un anno e nove mesi e al pagamento di 1,1 milioni di euro.

Si è trattato della prima sentenza penale in Germania nello scandalo diesel, che ha sconvolto il settore e causato danni per miliardi di euro. Gli imputati avevano presentato ricorso contro la sentenza, che è stato respinto proprio oggi: il riesame della sentenza non ha evidenziato alcun errore giuridico a danno degli imputati.

