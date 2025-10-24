Conferenza dei governi cantonali sostiene Bilaterali III

Keystone-SDA

La maggioranza dei cantoni sostiene gli accordi Bilaterali III negoziati con l'UE. "I risultati ottenuti dal Consiglio federale, così come le misure di attuazione a livello nazionale, sono conformi alle aspettative", afferma la Conferenza dei governi cantonali (CdC).

(Keystone-ATS) “Il pacchetto Svizzera-UE consente di stabilizzare durevolmente le relazioni bilaterali e di svilupparle ulteriormente, come i cantoni hanno costantemente auspicato”, si legge in un comunicato pubblicato al termine dell’Assemblea plenaria straordinaria della CdC. Il parere favorevole è stato approvato con una maggioranza di 21 voti. Quattro cantoni si sono detti contrari: Svitto, Nidvaldo, Sciaffusa e Ticino. Obvaldo si è astenuto, poiché il suo governo non si è ancora espresso.

Nella loro analisi del 24 marzo 2023 e nella presa di posizione del 2 febbraio 2024 sul progetto di mandato negoziale, i cantoni avevano formulato una serie di aspettative e principi. Essi constatano oggi che tali punti sono stati rispettati. Di conseguenza, “i cantoni sostengono il pacchetto di accordi”, afferma la nota.

La presa di posizione non equivale tuttavia a un via libera incondizionato: gli accordi avranno infatti ripercussioni sui cantoni, che si aspettano pertanto dalla Confederazione un sostegno per l’attuazione delle relative misure e formulano una serie di proposte per ottimizzare la messa in opera degli accordi.

I cantoni hanno inoltre discusso la questione della natura del referendum: una maggioranza di quindici governi cantonali sostiene il referendum facoltativo (maggioranza semplice), mentre dieci – tra cui il Ticino – chiedono un referendum obbligatorio (che implica una doppia maggioranza di popolo e cantoni). Il canton Berna si è astenuto.