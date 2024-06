Conferenza su Ucraina: Russia non ha messaggi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Russia non invierà alcun messaggio ai partecipanti alla Conferenza sulla pace in Ucraina al Bürgenstock (NW) e spera che la prossima volta il conflitto venga discusso in un evento più costruttivo.

Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa ufficiale russa Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Non vogliamo comunicare nulla a loro. Vogliamo riunirci la prossima volta per un evento più sostanziale e costruttivo”, ha affermato.

Quanto alle reazioni dei partecipanti al vertice, Peskov ha aggiunto: “Ci sono molte reazioni ufficiali, dichiarazioni ufficiali di natura non costruttiva”.