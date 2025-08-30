Consiglio d’Europa: Alain Berset ricoverato in ospedale

Il Ssegretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset, è stato ricoverato in ospedale la notte scorsa, ha indicato il servizio stampa dell'organizzazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma per precauzione rimarrà in osservazione per alcuni giorni.

(Keystone-ATS) Di conseguenza, la partecipazione di Berset al forum strategico di Bled (Slovenia) ha dovuto essere annullata. Le autorità slovene ne sono state informate, si legge in una nota odierna del Consiglio d’Europa. Al momento, la presenza di Berset agli impegni previsti per la prossima settimana è ancora incerta.

Il forum strategico di Bled in Slovenia è stato istituito nel 2006, quando il Paese balcanico ha intrapreso il percorso di integrazione europea dopo aver aderito all’UE e alla NATO nel 2004. Secondo le proprie dichiarazioni, il forum strategico è una conferenza internazionale annuale e una piattaforma globale per lo scambio di opinioni sulle sfide sociali e politiche attuali e future.

Il 53enne Berset è stato eletto segretario generale del Consiglio d’Europa nel giugno 2024. L’ex consigliere federale socialista è il primo svizzero a ricoprire questa carica. Nel 2023 il friburghese aveva annunciato il suo ritiro dal Consiglio federale dopo dodici anni.

Il servizio stampa del Consiglio d’Europa non ha fornito dettagli sui motivi del ricovero ospedaliero di Berset né ha comunicato se questi sia tornato in Svizzera. Dal canto suo, la Cancelleria federale non divulga informazioni private sugli ex consiglieri federali.