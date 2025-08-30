The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Consiglio d’Europa: Alain Berset ricoverato in ospedale

Keystone-SDA

Il Ssegretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset, è stato ricoverato in ospedale la notte scorsa, ha indicato il servizio stampa dell'organizzazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma per precauzione rimarrà in osservazione per alcuni giorni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Di conseguenza, la partecipazione di Berset al forum strategico di Bled (Slovenia) ha dovuto essere annullata. Le autorità slovene ne sono state informate, si legge in una nota odierna del Consiglio d’Europa. Al momento, la presenza di Berset agli impegni previsti per la prossima settimana è ancora incerta.

Il forum strategico di Bled in Slovenia è stato istituito nel 2006, quando il Paese balcanico ha intrapreso il percorso di integrazione europea dopo aver aderito all’UE e alla NATO nel 2004. Secondo le proprie dichiarazioni, il forum strategico è una conferenza internazionale annuale e una piattaforma globale per lo scambio di opinioni sulle sfide sociali e politiche attuali e future.

Il 53enne Berset è stato eletto segretario generale del Consiglio d’Europa nel giugno 2024. L’ex consigliere federale socialista è il primo svizzero a ricoprire questa carica. Nel 2023 il friburghese aveva annunciato il suo ritiro dal Consiglio federale dopo dodici anni.

Il servizio stampa del Consiglio d’Europa non ha fornito dettagli sui motivi del ricovero ospedaliero di Berset né ha comunicato se questi sia tornato in Svizzera. Dal canto suo, la Cancelleria federale non divulga informazioni private sugli ex consiglieri federali.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
31 Mi piace
59 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR