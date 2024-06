Consiglio d’Europa: Berset, elezione è vittoria diplomazia elvetica

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Democrazia, Stato di diritto e diritti umani sono le tematiche su cui Alain Berset intende concentrarsi.

Il neoeletto segretario generale del Consiglio d’Europa si è espresso oggi davanti ai media a Strasburgo, in Francia, commentando anche la libertà di pensiero e dei media in Europa.

Il fatto che il ruolo di segretario generale del Consiglio d’Europa sia stato conferito a uno svizzero rappresenta una vittoria per la diplomazia della Confederazione, ha detto Berset.

Il 52enne friburghese ha parlato presso la residenza dell’ambasciatore svizzero al Consiglio d’Europa. “Negli ultimi tempi l’Europa è sempre più confrontata con l’aggressività, soprattutto dopo l’invasione russa in Ucraina”, ha dichiarato Berset. “Oggi più che mai è necessario un impegno politico più forte per garantire il governo del popolo e lo Stato di diritto. Il Consiglio d’Europa deve recuperare il suo peso politico per riaffermare i valori comuni condivisi in tutto il continente”.

L’ex consigliere federale intende rafforzare l’azione politica e costruire una rete forte per donare all’organizzazione un profilo più alto. È importante che il lavoro del Consiglio d’Europa al servizio della legge abbia una presenza molto più marcata a livello nazionale e internazionale. “Perché senza democrazia non c’è Stato di diritto e senza Stato di diritto non c’è rispetto per i diritti umani”, ha dichiarato.

L’ex responsabile del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha poi detto che limitare i diritti di libertà di espressione e la libertà dei media metterebbe a repentaglio i valori fondamentali del Consiglio d’Europa. I cittadini devono poter esprimere liberamente le proprie opinioni senza temere conseguenze e lo stesso vale per i media. Non esistono questioni in bianco e nero; la discussione è possibile e necessaria ovunque, ha affermato il socialista.

Secondo lui il Vecchio Continente sta affrontando un periodo di divergenze interne che si è venuto a creare dal 2008 circa, coadiuvato dalla guerra in Georgia, dalla crisi finanziaria, dall’ascesa del populismo, dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. Questa fase deve ora essere interrotta. “Abbiamo bisogno di un nuovo movimento verso la convergenza”, ha dichiarato il futuro segretario generale del Consiglio d’Europa.

Nella conferenza stampa odierna, Alain Berset ha inoltre ringraziato il Consiglio federale, la delegazione svizzera presso il Consiglio d’Europa e il suo assistente personale per il sostegno fornito durante i cinque mesi di campagna elettorale.

L’ex consigliere federale è stato eletto segretario generale dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ieri sera. È il primo cittadino svizzero a ricoprire tale ruolo, che rivestirà formalmente dal 18 settembre.