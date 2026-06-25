Consiglio federale in gita nel canton Vaud, terra di Parmelin

Keystone-SDA

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Gita in terra vodese oggi e domani per il Consiglio federale: i sette saggi, guidati dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, scopriranno il cantone partendo dalla Broye, attraversando i vigneti della Côte e spingendosi fino allo Chablais.

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(Keystone-ATS) Nonostante l’atmosfera rilassata di una simile giornata, il presidente della Confederazione si è detto colpito dal duplice terremoto in Venezuela, esprimendo “la solidarietà della Svizzera a questo Paese ferito”. Le organizzazioni elvetiche di soccorso in caso di catastrofe sono “pronte a intervenire a corto, medio e lungo termine”, ha assicurato nel corso di un incontro con la stampa a Lucens.

Tornando al programma della giornata, Parmelin ha indicato di voler mostrare ai suoi colleghi “la diversità e il dinamismo del Canton Vaud”, far loro scoprire “nuovi orizzonti” e dimostrare che “non c’è solo l’Arco lemanico”. Se nel primo anno di presidenza – il 2021 – aveva incentrato la gita sulla Vallée de Joux e sul Pays-d’Enhaut, quest’anno i protagonisti dell’escursione sono la Broye e lo Chablais. Tuttavia è prevista di nuovo anche una tappa sulla Côte ad Aubonne, a meno di 10 km dal domicilio del presidente della Confederazione a Bursins.

Un programma nutrito

I consiglieri federali hanno fatto colazione alla buvette del FC Valbroye, un momento che ha ricordato a Parmelin i suoi anni da “calciatore da campetto”. I sette saggi hanno poi visitato il secondo mulino più grande della Svizzera a Granges-près-Marnand, gestito dal gruppo specializzato nella trasformazione di cereali GMSA. Successivamente hanno preparato il pane in una panetteria dell’est vodese.

Nella Broye il governo si è fermato al castello di Lucens, noto in particolare grazie per uno dei suoi ex proprietari, Adrian Conan Doyle, figlio del celebre scrittore Arthur Conan Doyle, l’autore delle avventure di Sherlock Holmes.

Il maniero di Lucens, occupato dapprima dai vescovi di Losanna e poi da quelli bernesi, si trova “all’incrocio tra la storia vodese e quella elvetica. Vale a dire che qui mi sento doppiamente a casa”, ha affermato Guy Parmelin.

In seguito, il Consiglio federale si fermerà ai piedi di altri due castelli per dei momenti di incontro con la popolazione (aperitivi), ad Aubonne e, domani, ad Aigle. Sempre domani, l’esecutivo si recherà in particolare sul cantiere della terza correzione del Rodano tra Bex e Yvorne.