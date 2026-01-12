Conti, Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate di Sanremo

Keystone-SDA

Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026 (in programma dal 24 al 28 febbraio). Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito”, sottolinea Carlo Conti. “È un grande onore e una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista e una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston”.

“Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura”, commenta Laura Pausini. “A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76esima edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata”.

“Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me”, aggiunge la cantante.

Icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streaming, prima e unica italiana a vincere un Grammy Award e a entrare nella Billboard Hot 100, Laura Pausini ha conquistato quattro Latin Grammy Awards ed è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento).

Nel suo palmares vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Oscar e agli Emmy Awards. Vanta inoltre la co-conduzione internazionale dell’edizione 2022 di Eurovision Song Contest, a Torino, con Mika e Alessandro Cattelan.