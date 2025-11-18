Contratto edilizia: round di negoziati “intenso” ma infruttuoso

Mancano in particolare soluzioni per compensare il carico elevato dovuto a orari di lavoro e ai tempi dei tragitti. Keystone-SDA

Dopo sette round di negoziati e diverse mobilizzazioni in tutta la Svizzera, i sindacati Unia e Syna hanno comunicato che nessun accordo è stato ancora trovato riguardo a un contratto nazionale mantello nel settore edile.

(Keystone-ATS) A loro dire mancano in particolare soluzioni per compensare il carico elevato dovuto a orari di lavoro e ai tempi dei tragitti.

Riconoscendo che alcuni punti sono stati “intensamente discussi” con la Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) ieri durante la settima tornata, Unia e Syna sostengono che non sia stato ancora raggiunto un risultato concreto. In un comunicato odierno citano il potere d’acquisto, “sia per la vita famigliare dei lavoratori dell’edilizia che per ridare attrattiva al ramo”. Con migliori condizioni si potrà lottare efficacemente contro l’acuta penuria di manodopera qualificata.

I due sindacati avvertono che se nessun accordo verrà trovato entro fine anno, il settore delle costruzioni si troverà per la prima volta da oltre un decennio in una situazione di vuoto contrattuale. Ciò porterebbe di fatto a uno sciopero nazionale. Il contratto nazionale – che scade a fine 2025 e va rinegoziato – regola in effetti le condizioni di circa 80’000 lavoratori.

Diverse manifestazioni si sono già svolte in Svizzera nel quadro dei negoziati. Fra le rivendicazioni vi sono giornate di lavoro più corte, pagamento integrale dei tempi di percorrenza per gli spostamenti e un’indennità per la pausa del mattino.